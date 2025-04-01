Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime em 2022

Mulher é condenada por matar jovem e atirar contra a ex-namorada em Piúma

Rosilene Dias Fernandes recebeu uma condenação de 33 anos de prisão pelo homicídio de Tatiane Coutinho Scherrer e também por disparar contra Diana Mendonça Costa, com quem havia se relacionado

Publicado em 01 de Abril de 2025 às 15:59

Carol Leal

01 abr 2025 às 15:59
Mulher é morta e outra acabada ferida em bar de Piúma Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma mulher foi condenada nessa segunda-feira (31) por matar uma jovem e ferir a ex-namorada em dezembro de 2022 no bairro Céu Azul, em Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio da Promotoria de Justiça de Piúma, condenou Rosilene Dias Fernandes a 33 anos e 11 meses de prisão pelos crimes de homicídio qualificado contra Tatiane Coutinho Scherrer, de 28 anos, e de tentativa de feminicídio contra a ex-companheira Diana Mendonça Costa, de 32 anos.
Na época, testemunhas contaram à Polícia Militar que a principal suspeita seria Rosilene, que não aceitava o fim do relacionamento entre ela e Diana. Devido aos tiros, Tatiane não resistiu e morreu no local, já Diana ficou ferida e acabou hospitalizada. A suspeita, que também era conhecida na região por envolvimento com tráfico de drogas, fugiu de moto e não foi localizada pela polícia após o crime.
Segundo a defesa de Rosilene, ela foi presa inicialmente em fevereiro de 2023, e desde então aguardava pelo julgamento. Será apresentado recurso para um novo julgamento.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados