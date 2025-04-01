Mulher é condenada por matar jovem e atirar contra a ex-namorada em Piúma

Uma mulher foi condenada nessa segunda-feira (31) por matar uma jovem e ferir a ex-namorada em dezembro de 2022 no bairro Céu Azul, em Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio da Promotoria de Justiça de Piúma, condenou Rosilene Dias Fernandes a 33 anos e 11 meses de prisão pelos crimes de homicídio qualificado contra Tatiane Coutinho Scherrer, de 28 anos, e de tentativa de feminicídio contra a ex-companheira Diana Mendonça Costa, de 32 anos.
Na época, testemunhas contaram à Polícia Militar que a principal suspeita seria Rosilene, que não aceitava o fim do relacionamento entre ela e Diana. Devido aos tiros, Tatiane não resistiu e morreu no local, já Diana ficou ferida e acabou hospitalizada. A suspeita, que também era conhecida na região por envolvimento com tráfico de drogas, fugiu de moto e não foi localizada pela polícia após o crime.
Segundo a defesa de Rosilene, ela foi presa inicialmente em fevereiro de 2023, e desde então aguardava pelo julgamento. Será apresentado recurso para um novo julgamento.