Mulher é baleada pelo ex-companheiro no bairro Feu Rosa, na Serra

Uma mulher de 44 anos foi baleada na noite de segunda-feira (3), no bairro Feu Rosa, na Serra. Para a Polícia Militar, a vítima contou que o suspeito seria o ex-companheiro dela.

Segundo a Polícia Militar, quando os policiais chegaram à residência para atender a ocorrência foi constatado que a mulher apresentava duas perfurações por disparos de arma de fogo: uma na coxa e outra no tornozelo.

No local, os militares também encontraram 14 cartuchos de munição de calibre 380. O suspeito fugiu do local antes da chegada da PM e, até o momento, não foi localizado.

Ainda na residência da vítima, os militares prestaram os primeiros socorros para tentar conter o sangramento e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após a chegada dos profissionais de saúde, a mulher foi encaminhada para um hospital.

O material encontrado no local do crime foi coletado e encaminhado para a 3ª Delegacia Regional da Serra. Segundo a Polícia Civil, o caso irá seguir sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e mais informações não serão divulgadas, por enquanto.