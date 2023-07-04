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Tentativa de homicídio

Mulher é baleada pelo ex-companheiro no bairro Feu Rosa, na Serra

Crime ocorreu na noite de segunda-feira (3); segundo a PM, suspeito fugiu do local antes da chegada dos policiais e, até o momento, não foi localizado

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 12:28

Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

04 jul 2023 às 12:28
Uma mulher de 44 anos foi baleada na noite de segunda-feira (3), no bairro Feu Rosa, na Serra. Para a Polícia Militar, a vítima contou que o suspeito seria o ex-companheiro dela.
Segundo a Polícia Militar, quando os policiais chegaram à residência para atender a ocorrência foi constatado que a mulher apresentava duas perfurações por disparos de arma de fogo: uma na coxa e outra no tornozelo.
No local, os militares também encontraram 14 cartuchos de munição de calibre 380. O suspeito fugiu do local antes da chegada da PM e, até o momento, não foi localizado.
Ainda na residência da vítima, os militares prestaram os primeiros socorros para tentar conter o sangramento e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após a chegada dos profissionais de saúde, a mulher foi encaminhada para um hospital.
O material encontrado no local do crime foi coletado e encaminhado para a 3ª Delegacia Regional da Serra. Segundo a Polícia Civil, o caso irá seguir sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e mais informações não serão divulgadas, por enquanto.
A Polícia Civil reforça que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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