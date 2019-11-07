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Mulher é baleada na perna durante assalto em Vila Velha

A vítima, uma vendedora de 28 anos, foi socorrida e levada para um hospital particular do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2019 às 10:02

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 10:02

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Isaac Ribeiro
Mulher é baleada na perna durante assalto em Vila Velha
Voltando do trabalho para casa, em Vila Garrido, Vila Velha, uma vendedora de 28 anos foi baleada durante um assalto registrado às 18h desta quinta-feira (7). Ao abordar a vítima, o bandido ainda perguntou a mulher em qual parte do corpo ela queria levar um tiro. A vendedora contou à polícia que seguia a pé para casa quando foi abordada por um bandido em uma moto preta. O criminoso anunciou o assalto e exigiu o celular. Ela respondeu que o item estava no bolso. No entanto, o ladrão entendeu que estava na bolsa.
O assaltante procurou o aparelho e, irritado, segurou o braço da mulher e a perguntou: "onde você quer levar um tiro?". A vendedora ficou nervosa e não esboçou reação. Após o questionamento, ele atirou em uma das pernas dela e fugiu levando documentos e cartões de banco. A mulher disse à polícia que não reagiu ao assalto. Ela foi encaminhada para um hospital particular do município. O crime foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

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