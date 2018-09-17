Mulher é assassinada pelo ex-marido em Conceição da Barra

Cristiane de Fátima Pereira foi morta a facadas pelo ex-marido Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma mulher de 35 anos foi assassinada a facadas pelo ex-marido, na tarde deste domingo (16), no bairro Floresta, em Conceição da Barra , região Norte do Estado. Cristiane de Fátima Pereira foi socorrida com vida, mas morreu no hospital.

De acordo com informações da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra, a vítima foi esfaqueada na casa dela pelo ex-companheiro, Danilo André de Almeida Júnior. Antes de morrer, ela contou que o homem foi o autor do crime. O acusado ainda não foi preso e é procurado pela polícia.

Segundo a Polícia Militar, Cristiane deu entrada em um hospital de Conceição da Barra ainda com vida e com diversos hematomas pelo corpo, aparentando perfurações causadas por arma branca. Os militares estiveram no local do crime e encontraram muito sangue na entrada da residência da vítima, onde ela estava caída quando foi socorrida. Havia um rastro de sangue até os fundos da casa, indicando que as agressões teriam começado no local. Duas facas sujas com sangue foram encontradas na residência.

Quando voltaram ao hospital, os policiais foram informados que Cristiane não resistiu aos ferimentos e morreu quando seria transferida para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Um enfermeiro disse à PM que aparentemente a mulher sofreu 12 perfurações, distribuídas pelos membros superiores, tórax e abdômen.

AMEAÇAS E MEDIDA PROTETIVA

Ainda de acordo com a PM, Cristiane falou por várias vezes que o crime foi cometido pelo ex-marido, Danilo. Testemunhas afirmaram que viram um homem fugindo da casa da vítima com uma motocicleta de cor vermelha. Os policiais estiveram na casa do suspeito e souberam que ele deixou o veículo no local e foi embora a pé. Foram realizadas buscas no bairro e também em ônibus que saíram do município, mas Danilo não foi encontrado.

Vizinhos de Cristiane contaram para a TV Gazeta Norte que o ex-marido dela não aceitava a separação e estão revoltados com o crime. Familiares também contaram para os militares que a vítima tinha uma medida protetiva contra o suspeito. Ela havia se mudado há menos de um mês para a residência onde foi esfaqueada no bairro Floresta. Moradores acreditam que ela preferiu alugar uma casa fechada para se sentir mais protegida. No entanto, o acusado descobriu o endereço e foi até o local neste domingo.

Testemunhas dizem que ela abriu a porta sem saber que era Danilo e foi empurrada por ele até o fundo do quintal, onde foi ferida. Os vizinhos ainda informaram que ouviram os pedidos de socorro de Cristiane. Um homem, que pediu para não ser identificado, ouviu os gritos da vítima e a levou para o hospital com a ajuda de outros moradores.

Procurada, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação e ninguém foi detido até o momento. "Outras informações, ainda, não serão passadas para não atrapalhar a apuração. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos", destacou, em nota.

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