Mulher é assassinada com tiros na cabeça em estrada de Cariacica

Conforme apuração da TV Gazeta com um familiar da mulher, Aldecira tinha transtornos psiquiátricos e usava drogas, ficando agressiva e discutindo com pessoas no bairro onde morava, em Jardim de Alah, também em Cariacica. Ainda de acordo com esse familiar, a mulher chegou a ficar internada três vezes este ano em um hospital de atenção clínica do Estado.