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Crime

Mulher é assassinada com tiros na cabeça em estrada de Cariacica

Familiar da vítima disse que Aldecira Colotildes, de 44 anos, tinha problemas psiquiátricos e já havia sido internada três vezes neste ano; ela deixou seis filhos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2023 às 14:50

Publicado em 30 de Outubro de 2023 às 14:50

Uma mulher identificada como Aldecira Colotildes, de 44 anos, foi encontrada morta com marcas de tiros na cabeça, em uma estrada de Caçaroca, em Cariacica, por volta de 7h30 desta segunda-feira (30). O corpo foi localizado por um homem que trabalha em uma fazenda da região e acionou a Polícia Militar.
Conforme apuração da TV Gazeta com um familiar da mulher, Aldecira tinha transtornos psiquiátricos e usava drogas, ficando agressiva e discutindo com pessoas no bairro onde morava, em Jardim de Alah, também em Cariacica. Ainda de acordo com esse familiar, a mulher chegou a ficar internada três vezes este ano em um hospital de atenção clínica do Estado. 
"Fica uma situação complicada, a gente não quer isso para ninguém", relatou o familiar, que pediu para não ser identificado. A mulher deixa seis filhos, com idades entre 11 e 25 anos. 
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). "Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares", destacou a corporação. 

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