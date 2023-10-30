Mulher é assassinada com tiros na cabeça em estrada de Cariacica

Uma mulher identificada como Aldecira Colotildes, de 44 anos, foi encontrada morta com marcas de tiros na cabeça, em uma estrada de Caçaroca, em Cariacica, por volta de 7h30 desta segunda-feira (30). O corpo foi localizado por um homem que trabalha em uma fazenda da região e acionou a Polícia Militar.
Conforme apuração da TV Gazeta com um familiar da mulher, Aldecira tinha transtornos psiquiátricos e usava drogas, ficando agressiva e discutindo com pessoas no bairro onde morava, em Jardim de Alah, também em Cariacica. Ainda de acordo com esse familiar, a mulher chegou a ficar internada três vezes este ano em um hospital de atenção clínica do Estado.
"Fica uma situação complicada, a gente não quer isso para ninguém", relatou o familiar, que pediu para não ser identificado. A mulher deixa seis filhos, com idades entre 11 e 25 anos.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). "Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares", destacou a corporação.