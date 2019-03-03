Mulher é amarrada e assassinada a tiros na Serra

Corpo encontrado às margens da Rodovia Audifax Barcelos, na Serra Crédito: Marcelo Prest

A jovem Maikelly Rodrigues da Silva, de 28 anos, foi amarrada e assassinada com cinco tiros na cabeça às margens da Rodovia Audifax Barcelos, na Serra, neste sábado (02). O corpo dela foi encontrado por pescadores, próximo à Lagoa Juara, na manhã deste domingo (03). Também nesta manhã, a cerca de 500 metros do local onde a mulher foi achada, os policiais encontraram uma ossada que aparentava ser de um homem.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi morta no local onde foi encontrada, com cinco tiros na cabeça. Ela estava nua, deitada em um lençol e com as mãos amarradas para trás. A vítima era branca, tinha cabelo preto e uma tatuagem de flor no punho direito. A polícia informou que somente após exames laboratoriais será possível identificar se ela foi abusada sexualmente.

FAMILIARES

Na tarde deste domingo (03), familiares da mulher foram ao Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Uma irmã disse à reportagem do Gazeta Online que tentava falar com Maikelly desde sexta-feira à noite, mas ela não atendia às ligações. Segundo a familiar, a mulher morava em Jacaraípe e não tinha inimigos. Por isso, a família não desconfia de nada. Familiares afirmaram ainda que ela era uma ótima pessoa.

OUTRO CASO

A cerca de 500 metros de onde a mulher foi executada, os policiais encontraram uma ossada. Peritos da Polícia Civil acreditam que a vítima seja um homem. O corpo estava com uma camisa preta e uma bermuda da mesma cor. Ao lado do corpo, havia um chaveiro de coração na cor azul. Exames devem apontar o sexo da vítima.