Mulher é amarrada e assassinada a tiros na Serra

A jovem Maikelly Rodrigues da Silva, de 28 anos, foi amarrada e assassinada com cinco tiros na cabeça às margens da Rodovia Audifax Barcelos, na Serra, neste sábado (02). O corpo dela foi encontrado por pescadores, próximo à Lagoa Juara, na manhã deste domingo (03). Também nesta manhã, a cerca de 500 metros do local onde a mulher foi achada, os policiais encontraram uma ossada que aparentava ser de um homem.
De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi morta no local onde foi encontrada, com cinco tiros na cabeça. Ela estava nua, deitada em um lençol e com as mãos amarradas para trás. A vítima era branca, tinha cabelo preto e uma tatuagem de flor no punho direito. A polícia informou que somente após exames laboratoriais será possível identificar se ela foi abusada sexualmente.
FAMILIARES
Na tarde deste domingo (03), familiares da mulher foram ao Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Uma irmã disse à reportagem do Gazeta Online que tentava falar com Maikelly desde sexta-feira à noite, mas ela não atendia às ligações. Segundo a familiar, a mulher morava em Jacaraípe e não tinha inimigos. Por isso, a família não desconfia de nada. Familiares afirmaram ainda que ela era uma ótima pessoa.
OUTRO CASO
A cerca de 500 metros de onde a mulher foi executada, os policiais encontraram uma ossada. Peritos da Polícia Civil acreditam que a vítima seja um homem. O corpo estava com uma camisa preta e uma bermuda da mesma cor. Ao lado do corpo, havia um chaveiro de coração na cor azul. Exames devem apontar o sexo da vítima.
O corpo e a ossada foram levados para o Departamento Médico Legal (DML) em Vitória. Além de policiais militares, investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local. O assassinato da mulher será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).