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Violência

Mulher é agredida a paulada pelo próprio irmão em São Mateus

O suspeito também estava armado e chegou a ameaçá-la, porém, foi impedido por algumas pessoas que estavam no local do crime. Ele fugiu e até o momento não foi encontrado
Erika Carvalho

Erika Carvalho

Publicado em 

16 jan 2024 às 11:24

Publicado em 16 de Janeiro de 2024 às 11:24

Foto: Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria
A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus investiga o crime e tenta localizar o suspeito Crédito: Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria
Uma mulher de 23 anos foi agredida a pauladas no início da tarde desta segunda-feira (15) no bairro Cohab, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O suspeito da agressão é o próprio irmão da vítima.
A Polícia Militar foi acionada e quando chegou ao local encontrou a mulher caída no chão e machucada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima ao Hospital Roberto Silvares.
Segundo a PM, o agressor estava armado. Ele discutiu com a irmã e a agrediu com um pedaço de madeira, depois disso, ameaçou atirar nela, porém foi impedido por algumas pessoas. Em seguida, ele fugiu em um carro. O veículo utilizado na fuga, foi encontrado estacionado na Rua 6, no mesmo bairro onde ocorreu a agressão.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o fato vai ser investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi preso. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação vai ser repassada.

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