Mulher é agredida a paulada pelo próprio irmão em São Mateus

A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus investiga o crime e tenta localizar o suspeito Crédito: Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria

Uma mulher de 23 anos foi agredida a pauladas no início da tarde desta segunda-feira (15) no bairro Cohab, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O suspeito da agressão é o próprio irmão da vítima.

A Polícia Militar foi acionada e quando chegou ao local encontrou a mulher caída no chão e machucada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima ao Hospital Roberto Silvares.

Segundo a PM, o agressor estava armado. Ele discutiu com a irmã e a agrediu com um pedaço de madeira, depois disso, ameaçou atirar nela, porém foi impedido por algumas pessoas. Em seguida, ele fugiu em um carro. O veículo utilizado na fuga, foi encontrado estacionado na Rua 6, no mesmo bairro onde ocorreu a agressão.