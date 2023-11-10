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Investigação

Mulher é encontrada morta na zona rural de Lajinha, em MG

Corpo foi encontrado com perfurações provocadas por objeto cortante sem identificação; autoria e motivação do assassinato ainda são desconhecidas
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

10 nov 2023 às 13:02

Publicado em 10 de Novembro de 2023 às 13:02

Correção

10/11/2023 - 3:36
A versão anterior da reportagem informava que a mulher morta era uma capixaba, que havia sumido em Cachoeiro de Itapemirim. Foi o próprio pai da desaparecida que chegou a confirmar a identificação dela com a polícia mineira, mas, horas depois, o homem se retratou e afirmou não se tratar da filha porque conseguiu falar com ela por telefone. O título e o texto foram corrigidos. A vítima encontrada em Lajinha segue sem identificação.
Uma mulher foi encontrada morta com perfurações pelo corpo em uma área de mata no Córrego Boa Vista, em Lajinha, Minas Gerais, na quinta-feira (9).  Segundo informações da Polícia Militar mineira ao g1 MG, o corpo foi encontrado por lavradores de uma propriedade rural.
Eles contaram que observaram marcas de sangue pelo chão, e, ao seguir os rastros, acharam a vítima morta. A perícia constatou cinco perfurações causadas por um objeto cortante ainda sem identificação — podendo ser uma faca ou um punhal, por exemplo.

Erro na identificação

No mesmo dia em que foi encontrado, o corpo chegou a ser identificado por um homem que afirmou à PM ser da filha dele, de 35 anos, que havia desaparecido em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. No entanto, horas depois, homem se retratou e afirmou não ser a mulher. Segundo a Polícia Militar, a família intensificou a procura pela desaparecida e conseguiram falar com a mulher por telefone.
Já a vítima localizada em Lajinha, segue sem identificação.
A polícia mineira informou que segue nas diligências para identificar a autoria do crime e que denúncias podem ser feitas via 190 ou Disque Denúncia 181.

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