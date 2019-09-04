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Norte do ES

Mulher é achada morta com filho de 3 anos vivo ao lado dela em Aracruz

PM foi chamada porque luzes estavam acesas, mas ninguém atendia na casa. Dentro do local, os militares encontraram a vítima já morta e seu filho de 3 anos, vivo, estava ao lado do corpo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2019 às 08:08

Publicado em 04 de Setembro de 2019 às 08:08

Delegacia de Aracruz Crédito: Divulgação | Polícia Civil | Arquivo
Uma mulher foi encontrada morta dentro de casa, em Barra do Riacho, Aracruz, na noite desta terça-feira (03). Ao lado do corpo estava o filho dela, de 3 anos, com vida. O nome e a idade da vítima não foram informados.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada por uma mulher que informou não ver sua cunhada desde a noite de segunda-feira (02), e que naquele momento estava em frente a casa dela e era possível ver a luz acessa e a televisão ligada, mas ninguém atendia.
Uma viatura seguiu até o local e os policiais estranharam a situação. Eles conseguiram entrar e encontraram tudo revirado dentro da residência. A mulher estava morta, caída no chão, e o menino ao lado dela.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado inicialmente como encontro de cadáver e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. O corpo da mulher foi encaminhado para ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e apenas após a realização de exames será possível afirmar se foi uma morte violenta ou não.

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