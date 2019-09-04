Mulher é achada morta com filho de 3 anos vivo ao lado dela em Aracruz

Delegacia de Aracruz Crédito: Divulgação | Polícia Civil | Arquivo

Uma mulher foi encontrada morta dentro de casa, em Barra do Riacho, Aracruz , na noite desta terça-feira (03). Ao lado do corpo estava o filho dela, de 3 anos, com vida. O nome e a idade da vítima não foram informados.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada por uma mulher que informou não ver sua cunhada desde a noite de segunda-feira (02), e que naquele momento estava em frente a casa dela e era possível ver a luz acessa e a televisão ligada, mas ninguém atendia.

Uma viatura seguiu até o local e os policiais estranharam a situação. Eles conseguiram entrar e encontraram tudo revirado dentro da residência. A mulher estava morta, caída no chão, e o menino ao lado dela.