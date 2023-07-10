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Em Jardim Camburi

Mulher agredida pelo companheiro pede socorro e PM a resgata em Vitória

Foi necessário que um policial militar arrombasse a porta do imóvel; antes de ser detido, o acusado ameaçou se jogar da janela, mas foi imobilizado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2023 às 14:49

Publicado em 10 de Julho de 2023 às 14:49

Delegacia da mulher na Ilha de Santa Maria em Vitória
O acusado de agredir a mulher foi levado à Delegacia da Mulher e posteriormente transferido para o Centro de Triagem de Viana Crédito: Vitor Jubini
Uma mulher foi resgatada pela Polícia Militar, após ser agredida pelo companheiro, de 40 anos, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. O caso ocorreu na noite deste domingo (9) e ela acabou socorrida após gritar por ajuda. A acusado terminou autuado na Lei Maria da Penha e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). O nome do preso não foi divulgado. 
Policiais militares foram acionados para irem até o condomínio e o síndico informou que vários moradores estavam ouvindo gritos de socorro de uma mulher vindos de um apartamento, indicando que poderia estar acontecendo algo grave. 
Em seguida, o síndico conduziu a equipe até o apartamento. Chegando ao local, os policiais constataram que a mulher pedia ajuda gritando e foi solicitado pelos policiais para que a porta fosse aberta. No entanto, o pedido não foi atendido e mais um grito de socorro foi ouvido de dentro do imóvel.

Porta arrombada

Com a autorização do síndico, um dos militares arrombou a porta do imóvel com um chute. Assim, a equipe entrou no apartamento, constatou-se que o local estava totalmente revirado. Em seguida, uma mulher apareceu com sinais de escoriações no rosto e sangue na roupa.
Os policiais foram até o quarto e viram um homem debruçado na janela e ameaçando se jogar. Ele apresentava falas desconexas e comportamento bastante agressivo. 
Em um momento de distração dele, um policial conseguiu imobilizá-lo até que o atendimento médico por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegasse ao local. Ele acabou encaminhado para o Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, na Serra, sob escolta, onde, após atendimento médico, foi encaminhado para o Plantão Especializado da Mulher.
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 40 anos, conduzido à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher da Região Metropolitana (PEM), foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e injúria, na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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