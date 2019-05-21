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Violência

Mulher agredida pelo companheiro continua internada em Colatina

Rauliane Souza Silva está internada no hospital Silvio Ávidos desde o dia 14 de maio

Publicado em 

21 mai 2019 às 20:47

Publicado em 21 de Maio de 2019 às 20:47

Rauliane Souza Silva teve o rosto desfigurado após ser agredida pelo marido Crédito: Divulgação/Arquivo pessoal
Continua internada a jovem Rauliane Souza Silva, de 25 anos, agredida brutalmente no último dia 12 de maio em Sooretama, no Norte do Estado. Segundo a família, o autor das agressões teria sido o próprio companheiro da vítima. Rauliane segue internada no Hospital Silvio Ávidos, em Colatina.
Em entrevista ao Gazeta Online, familiares de Rauliane contaram que a jovem passou por uma cirurgia no último dia 16 de maio, após ser transferida para o hospital referência em tratamento de traumas. Rauliane ainda não consegue se alimentar, não conversa e nem pode fazer movimentos com o maxilar. Ela se comunica com a família através de bilhetes e se alimenta por meio de sondas. Ainda segundo familiares, não há uma data para que a jovem deixe o hospital.
ENTENDA O CASO
A jovem de 25 anos teve o maxilar quebrado e ficou com o rosto desfigurado após ser agredida pelo marido, em Sooretama, região Norte do Estado. A diarista Rauliane Souza Silva estava na casa da sogra quando tudo aconteceu. Ela ficou internada no Hospital Geral de Linhares e, no dia 14 de maio, foi transferida para um hospital de Colatina. Os três filhos da vítima presenciaram toda a violência.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
Questionada, a Polícia Civil disse, por meio de nota, que nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Sooretama.

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