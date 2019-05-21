Mulher agredida pelo companheiro continua internada em Colatina

Em entrevista ao Gazeta Online, familiares de Rauliane contaram que a jovem passou por uma cirurgia no último dia 16 de maio, após ser transferida para o hospital referência em tratamento de traumas. Rauliane ainda não consegue se alimentar, não conversa e nem pode fazer movimentos com o maxilar. Ela se comunica com a família através de bilhetes e se alimenta por meio de sondas. Ainda segundo familiares, não há uma data para que a jovem deixe o hospital.