Mulher acusada de matar marido incendiado é recapturada em Cachoeiro

Fugitiva que matou marido incendiado é presa em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

Uma mulher de 39 anos, que não teve o nome divulgado pela Polícia Civil , foi recapturada na manhã desta quarta-feira (5) no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, durante uma operação policial. Ela cumpria pena desde 2016, após ser acusada de matar o marido incendiado em 2013.

Segundo a polícia, ela havia fugido da penitenciária feminina em Cachoeiro em maio deste ano. A captura foi realizada pelos investigadores do Departamento Especializado em Investigações Criminais (DEIC).

A fugitiva acusada de matar o marido incendiado foi presa em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

Segundo o delegado titular da Deic, Rafael Amaral, com a captura ocorrida nesta quarta, o total já passa de trinta as prisões realizadas só dentro da “Operação Go Back”, que visa a recaptura de fugitivos de presídios.

O crime