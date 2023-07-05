Mulher acusada de matar marido incendiado é recapturada em Cachoeiro

Uma mulher de 39 anos, que não teve o nome divulgado pela Polícia Civil, foi recapturada na manhã desta quarta-feira (5) no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, durante uma operação policial. Ela cumpria pena desde 2016, após ser acusada de matar o marido incendiado em 2013.
Segundo a polícia, ela havia fugido da penitenciária feminina em Cachoeiro em maio deste ano. A captura foi realizada pelos investigadores do Departamento Especializado em Investigações Criminais (DEIC).
Segundo o delegado titular da Deic, Rafael Amaral, com a captura ocorrida nesta quarta, o total já passa de trinta as prisões realizadas só dentro da “Operação Go Back”, que visa a recaptura de fugitivos de presídios.
O crime
Em abril de 2013, um homem de 33 anos, na época companheiro da mulher presa, teve 70% do corpo queimado após ela jogar uma garrafa de álcool sobre o corpo da vítima. Com um isqueiro, ela ateou fogo no companheiro, que sofreu queimaduras de terceiro grau e morreu. O crime ocorreu no bairro Gilson Carone.