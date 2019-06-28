Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Justiça

MP denuncia segurança por morte de capixaba em supermercado no Rio

Pedro Henrique de Oliveira Gonzaga morreu após levar uma "gravata" de um segurança de um supermercado da Rede Extra

Publicado em 28 de Junho de 2019 às 00:46

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

28 jun 2019 às 00:46
Pedro Henrique de Oliveira Gonzaga foi morto no Rio Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Os dois seguranças que participaram da morte do capixaba Pedro Henrique de Oliveira Gonzaga, de 19 anos, em fevereiro deste ano, em um supermercado no Rio de Janeiro, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado do Rio.
O caso gerou comoção popular pois um vídeo gravado com celular mostrou o vigia Davi Ricardo Moreira Amâncio, 32, imobilizando o jovem quando ele já estava desacordado. Pessoas ao redor pedem que ele pare, mas o vigia as ignora e permanece deitado sobre Pedro Henrique por no mínimo um minuto. 
> Segurança acusado de matar capixaba no Extra tem condenação por agressão
O promotor Fabio Vieira dos Santos entendeu que Amâncio estrangulou a vítima "de forma livre e consciente, assumindo o risco de matar", e que seu colega Edmilson Felix Pereira, 27, observou sua conduta sem nada fazer. Como vigilante contratado pelo mercado, ele deveria ter atuado para evitar o crime e não se omitido, disse o promotor. 
VÍDEO
As lesões provocadas pela "gravata" que Amâncio aplicou no jovem levaram-no à morte, de acordo com laudo do exame de necropsia. 
O assassinato aconteceu por volta das 12h30 do dia 14 de fevereiro. Pedro Henrique chegou a ser levado ao hospital, já em parada cardiorrespiratória, e passou por reanimação, mas teve outras duas paradas e morreu às 15h10.
Na versão do advogado de Amâncio, a vítima havia simulado um primeiro desmaio e uma convulsão. O segurança foi então socorrê-la quando, segundo seu defensor, Pedro Henrique pegou a arma que estava em sua perna, ameaçando clientes. O vigia teria pensado, ao vê-lo desacordado, que ele estava fingindo um novo desmaio. Decidiu contê-lo até a polícia chegar.
Amâncio, inicialmente indiciado por homicídio culposo - quando não há intenção de matar -, agora responde por homicídio doloso - com intenção de matar.
Dinalva dos Santos de Oliveira, a mãe de Pedro Henrique, estava ao lado quando o filho, que era dependente químico, quando ele foi morto.
Dias após o assassinato, Marcello Ramalho, advogado da família do jovem, disse a jornalistas que Dinalva "viu o filho dela em momento de surto [psicótico]". Pedro Henrique teria então corrido, e o vigia Amâncio disparado atrás dele e aplicado o golpe que o fez tombar no chão. Ele nunca mais se levantou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba homicídio MPES Rio de Janeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados