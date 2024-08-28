MP denuncia policiais do RJ por roubo e extorsão no ES

O MPRJ não detalha a denúncia, mas informa que a vítima, que mora no Espírito Santo, disse em depoimento que estava negociando a compra de um carro pelo valor de R$ 36 mil em espécie, por meio de uma plataforma de vendas. No entanto, foi surpreendida na própria residência pelos denunciados, que se apresentaram como policiais do Rio de Janeiro. Eles portavam armas de fogo e, sob ameaças, violência e restrição de liberdade, exigiram e roubaram todo o dinheiro da vítima.