Motos furtadas em pátio do Detran são achadas na Serra

Os veículos foram encontrados nos bairros Jardim Tropical e Solar de Anchieta, no mesmo município.

Segundo a Polícia Militar , na noite de segunda-feira, após receber uma denúncia anônima informando que uma das motos furtadas do pátio estaria no bairro Jardim Tropical, policiais foram ao endereço e localizaram o veículo em um quintal com várias residências. Foi feito contato com os moradores e um deles, um adolescente de 16 anos, confirmou ter recebido a motocicleta de um conhecido. O menor relatou que a estava guardando, mas disse não saber que se tratava de um veículo furtado.

Em continuidade às averiguações da denúncia, as equipes foram em outra casa do mesmo bairro, onde viram um homem fugir ao perceber a presença policial. Os militares realizaram buscas, mas o suspeito não foi localizado. Na parte de trás da casa de onde o indivíduo fugiu, os policiais encontraram diversas peças das motos furtadas.

Uma mulher se apresentou aos militares como proprietária do imóvel e disse que o filho dela fazia reparos em motocicletas. Ao realizar buscas, foi constatada a numeração de um motor, um tanque de combustível e a carenagem da parte traseira, todas peças já retiradas da moto furtada. No mesmo local, foi encontrado outro motor, com sinais de adulteração, um tanque de combustível, carenagem da parte traseira e um banco de motocicleta que, após consulta, verificou-se ser também de outra motocicleta furtada do pátio.

O guincho foi acionado para a condução da motocicleta e as peças apreendidas. O adolescente de 16 anos e a mulher de 40, que se apresentou como dona do imóvel, foram conduzidos à 3ª Regional da Serra. A Polícia Civil informou que o adolescente assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de receptação. Após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado, o adolescente foi reintegrado à família. A dona da residência foi ouvida e liberada, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.

Já na manhã desta terça-feira (25), policiais militares localizaram uma motocicleta furtada do pátio, estacionada em uma via do bairro Solar de Anchieta, na Serra. O guincho foi acionado para a remoção do veículo. A ocorrência da manhã desta terça-feira (25), foi entregue na Delegacia Regional da Serra sem suspeito conduzido. A investigação e as diligências da Divisão Especializada de Furto e Roubo de Veículos (DFRV) seguem em andamento.

Caso na Serra

Oito motos foram furtadas do pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES), que fica no bairro Planalto de Carapina, na Serra. Na madrugada desta segunda-feira (24), mais de dez pessoas abriram um buraco no muro para entrar e levar os veículos, segundo testemunhas. Conforme o órgão estadual, todas as motocicletas estavam no espaço após serem apreendidas por violação penal.

O local onde estavam os veículos é alugado pelo órgão para guardar os automóveis recolhidos com algumm tipo de restrição. Como o ambiente é locado, o Detran|ES informou que será investigado se houve algum descumprimento das regras de segurança, descritas no documento de aluguel, por parte da empresa responsável por tomar conta do pátio.

Caso seja encontrada alguma irregularidade, irão averiguar o caso e tomar devidas medidas contratuais para responsabilizar a empresa. As obrigações da instituição contratada, de acordo com o Detran, são: implantar sistema de videomonitoramento, segurança 24h e seguro para esse tipo de eventualidade.

Caso em Guarapari