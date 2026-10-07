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Perigo ao volante

Motorista sem CNH é preso fumando maconha após manobras em Cachoeiro

Homem de 54 anos foi abordado após ultrapassagens proibidas e quase bater contra um ônibus; uma bucha de maconha também foi encontrada no carro

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 09:03

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 out 2026 às 09:03
Homem foi detido com maconha no carro em Cachoeiro de Itapemirim
Homem foi detido com maconha no carro em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Um homem de 54 anos foi preso na tarde de terça-feira (6), na Avenida Mauro Miranda Madureira, no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após realizar manobras perigosas e ser flagrado fumando um cigarro de maconha ao volante. Segundo a Guarda Civil Municipal, ele não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e quase bateu contra um ônibus.


De acordo com a GCM, um investigador da Polícia Civil que passava pelo local em uma viatura descaracterizada viu o motorista ultrapassar o veículo policial sobre uma faixa dupla contínua. Em seguida, ele teria tentado outra ultrapassagem proibida em uma curva e, ao se deparar com um ônibus, jogado o Fiat Palio para a calçada da mão contrária, em alta velocidade, antes de frear bruscamente.


O policial abordou o motorista e, segundo o registro da ocorrência, percebeu que ele fumava um cigarro de maconha. Durante a busca no veículo, uma bucha com substância semelhante à maconha também foi encontrada.


A fiscalização constatou ainda que o homem não era habilitado e que o carro acumulava débitos e apresentava irregularidades no registro. Ele foi encaminhado à Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim.


A Polícia Civil informou que o motorista foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, quando houver sinais que indiquem essa alteração. Ele não pagou a fiança estipulada e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.

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