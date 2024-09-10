Motorista que atropelou e matou casal na frente do filho em Cachoeiro é preso

Erliei Louzada, de 56 anos e Juliene Caetano da Silva, de 38 anos Crédito: Redes sociais

casal que morreu atropelado na tarde de segunda-feira (9) na BR 482, em Coutinho, distrito de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, foi identificado pela Polícia Militar como Erliei Louzada, de 56 anos e Juliene Caetano da Silva, de 38 anos. Os dois moravam em Espera Feliz, Minas Gerais, e estavam com o filho de 16 anos no carro, um Honda Fit, quando o veículo de defeito. O motorista que atropelou as vítimas foi preso.

O casal desceu do Honda Fit para ver o que havia acontecido, e o adolescente permaneceu dentro do veículo. Quando Eliei e Juliene estavam no acostamento, um Chevrolet Celta, conduzido por um homem de 58 anos, atropelou os dois. O filho, que não se feriu, presenciou o atropelamento e permaneceu no local até a chegada de familiares do município mineiro.

O motorista que atropelou o casal alegou ter perdido o controle do veículo, atingindo as vítimas, que morreram na hora. O condutor, que não teve o nome divulgado, foi submetido ao teste do bafômetro, que deu positivo para a ingestão de bebida alcoólica. Segundo a Polícia Civil, ele foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi autuado em flagrante por dirigir embriagado e homicídio (duas vezes). Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

A Polícia Científica (PCIES) disse que a perícia foi acionada por volta das 17h20 e os corpos das vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.