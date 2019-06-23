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Motorista embriagado é preso em Cariacica após provocar acidente

O delegado de plantão arbitrou fiança de R$ 15 mil. O valor não foi pago e o condutor foi levado para o Centro de Triagem de Viana

Publicado em 23 de Junho de 2019 às 13:35

Publicado em 

23 jun 2019 às 13:35
Wéderson Crédito: Marcelo Prest
Um motorista embriagado foi presos depois de provocar um acidente que deixou uma mulher ferida, na noite de sábado (22), no bairro Maracanã, em Cariacica. Contra ele foi arbitrada fiança de R$ 15 mil, que não foi paga e por isso foi levado para o presídio.
A vítima de 48 anos estava no carona de uma moto que foi atingida por um Fiat Palio guiado pelo conferente de carga Wéderson Esperandio dos Santos, de 28 anos.
Ele havia saído da casa do irmão onde ingeriu bebida alcoólica, segundo depoimento dele prestado na Delegacia Regional de Cariacica.
“Eu tomei duas ou três cervejas. O pneu furou, perdi o comando do carro e bati na moto”, afirmou Wérdeson.
A mulher teve fratura na perna esquerda e foi socorrida para o Hospital São Lucas, em Vitória, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O condutor da moto não se feriu, assim como Wéderson, que dirigia o carro.
O conferente de cargas foi conduzido para a delegacia e realizou o teste do bafômetro. O resultado foi de 1,24 mg/l. Ao ser questionado se poderia ter evitado o acidente, Wéderson respondeu: “Se eu não tivesse bebido, talvez teria evitado”, afirmou.
O motorista foi autuado por embriaguez ao volante. Ele já possuía uma passagem pela polícia pelo mesmo delito, há três anos. O delegado de plantão arbitrou fiança de R$ 15 mil. Porém, o valor não foi pago e Wéderson foi conduzido para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, onde passou por exames de corpo de delito. Depois, foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Viana onde aguarda pela audiência de custódia.
 

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