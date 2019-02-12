Motorista é preso com armas e munições dentro de veículo na BR 101

As armas e munições estavam escondidas dentro de um veículo Crédito: Divulgação- Polícia Rodoviária Federal

O motorista de uma caminhonete foi preso com armas e munições na tarde desta segunda-feira (11) no km 343 da BR 101, na altura de Guarapari . A abordagem ao condutor do veículo foi realizada após ele realizar uma série de ultrapassagens indevidas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista estava em uma caminhonete Ford Ranger, junto de outro ocupante. Durante buscas no interior do veículo, foi localizada uma bolsa embaixo do banco do passageiro contendo 1 pistola Taurus PT938, calibre 380, carregada com um carregador com 11 munições.

Em continuação às buscas, atrás do banco traseiro, foi localizada uma espingarda G Laport & Cia,calibre 32, sem numeração aparente, com dois cartuchos intactos na câmara. Já no porta luvas foram encontradas duas caixas contendo 58 munições no calibre 22.

Em outra bolsa, no assoalho traseiro do veículo foi localizado um carregador de pistola contendo 15 munições calibre 9mm e um certificado de registro emitido pela Polícia Federal, em nome do motorista, vencido em 01/04/2013.