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Vítima foi arremessada

Motorista é preso após matar motociclista em acidente em Guarapari

Condutor que atingiu moto em que estava Arthur Máximo da Cruz, de 18 anos, foi autuado em flagrante por homicídio, tentativa de homicídio duas vezes e embriaguez ao volante
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

03 jan 2024 às 11:02

Publicado em 03 de Janeiro de 2024 às 11:02

Um rapaz de 23 anos, motorista do carro que atingiu a moto pilotada pelo jovem Arthur Máximo da Cruz, de 18 anos, na noite de terça-feira (3), na Praia do Morro, em Guarapari, foi preso em flagrante por homicídio, tentativa de homicídio duas vezes e embriaguez ao volante. Após ter o veículo atingido pelo Volkswagen Taos em um cruzamento, o motociclista foi arremessado e morreu no local. Segundo a Polícia Civil, o condutor do automóvel foi encaminhado ao sistema prisional. A polícia não divulgou, mas a reportagem de A Gazeta teve acesso ao nome do suspeito, que foi identificado como João Victor Barroso Miranda. 
Polícia Militar informou que a ocorrência envolveu três veículos: o Volkswagen Taos, um Fiat Mobi e a motoneta conduzida por Arthur.
O motorista do Taos seguia sentido Avenida Veneza para Avenida Beira Mar, enquanto a motoneta trafegava na Avenida Mar do Norte sentido Avenida Paris. Em um cruzamento das avenidas ocorreu a colisão que matou Arthur. O Fiat Mobi, que estava estacionado na Avenida Mar do Norte, acabou atingido pelos outros veículos envolvidos. Com a colisão, o jovem que pilotava a moto foi arremessado.
O Volkswagen Taos foi removido, pois no local nenhum condutor habilitado se apresentou para fazer a retirada do veículo. Já a motoneta, segundo a Polícia Militar, foi guinchada porque estava com licenciamento atrasado. Segundo a PM, Arthur não era habilitado para pilotar.
O corpo de Arthur foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Além do motorista, duas pessoas que estavam no Taos ficaram feridas e foram socorridas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari. De acordo com a PM, ao ser questionado, o condutor do carro confirmou que havia ingerido bebida alcoólica. Além disso, os policiais notaram que ele estava com a fala arrastada, sonolência e olhos vermelhos. Ele também foi encaminhado à UPA do município e, depois, a um hospital. 
Conforme a PM, foi ofertado ao homem o teste do bafômetro, mas ele recusou, sendo confeccionado o exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora. Após ter alta médica, o suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Guarapari sob escolta.
João Victor Barroso Miranda, de 23 anos
João Victor Barroso Miranda, de 23 anos, foi encaminhado ao sistema prisional Crédito: Fabrício Christ
No interior do veículo conduzido por ele, havia um copo contendo bebida alcoólica e no porta-malas foi encontrado várias garrafas de bebidas alcoólicas tanto vazia quanto cheias.
A Polícia Civil disse, em nota, que o motorista do Taos, um rapaz de 23 anos, "foi autuado em flagrante por homicídio, tentativa de homicídio (2x) e embriaguez ao volante. Ele foi encaminhado ao sistema prisional". 

Jovem voltava para casa

Arthur Máximo da Cruz
Arthur Máximo da Cruz Crédito: Acervo Pessoal
Arthur Máximo da Cruz, de 18 anos, havia acabado de sair do trabalho e seguia para casa no momento em que foi vítima do acidente. A família dele  esteve no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória na manhã desta quarta-feira (3) para liberar o corpo do rapaz.
No DML, familiares de Arthur não quiseram gravar entrevista com a TV Gazeta, mas um tio do jovem disse à repórter Daniela Carla que o rapaz trabalhava com o pai em uma loja de acessórios para carros. Segundo ele, o sobrinho havia encerrado o expediente e, no momento da colisão, voltava para casa, onde tomaria banho e iria para uma festa de família para celebrar o aniversário de uma tia.
Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, testemunhas relataram que o motorista do carro não teria respeitado placas de sinalização e disseram que a preferência no cruzamento seria de Arthur.
Pelos vídeos, é possível ver que o jovem foi arremessado após a batida e caiu ao lado de um poste, já sem vida. O carro ainda bateu em outro veículo que estava estacionado na rua, e um homem que passava de bicicleta quase foi acertado pelo corpo do motociclista. Partes do carro e da moto ficaram espalhadas por toda a via.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. 

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