Morte em Guarapari: jovem de moto arremessado por carro voltava para casa

No DML, familiares de Arthur não quiseram gravar entrevista com a TV Gazeta, mas um tio do jovem disse à repórter Daniela Carla que o rapaz trabalhava com o pai em uma loja de acessórios para carros. Segundo ele, o sobrinho havia encerrado o expediente e, no momento da colisão, voltava para casa, onde tomaria banho e iria para uma festa de família para celebrar o aniversário de uma tia.

Arthur Máximo da Cruz Crédito: Acervo Pessoal

Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, testemunhas relataram que o motorista do carro não teria respeitado placas de sinalização e disseram que a preferência no cruzamento seria de Arthur.

Pelos vídeos, é possível ver que o jovem foi arremessado após a batida e caiu ao lado de um poste, já sem vida. O carro ainda bateu em outro veículo que estava estacionado na rua, e um homem que passava de bicicleta quase foi acertado pelo corpo do motociclista. Partes do carro e da moto ficaram espalhadas por toda a via.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Em imagens que circulam nas redes sociais, o motorista do carro aparece sendo levado até a Delegacia Regional de Guarapari, mas não há informações se ele ficou detido ou foi autuado.

Acidente

João Victor Barroso Miranda, de 23 anos, foi preso Crédito: Fabrício Christ

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência envolveu três veículos, o Taos, que era conduzido por um jovem de 23 anos, um Mobi e uma motoneta - que era conduzida por Arthur.

O motorista de 23 anos prosseguia sentido Avenida Veneza para Avenida Beira Mar, enquanto a motoneta trafegava na Avenida Mar do Norte sentido Avenida Paris. Em um cruzamento das avenidas ocorreu a colisão que matou Arthur Máximo da Cruz.

Havia um terceiro carro estacionado na Avenida Mar do Norte, que acabou atingido pelos outros veículos envolvidos. Com a colisão, Arthur foi arremessado.

O veículo Taos foi removido, pois no local nenhum condutor habilitado se apresentou para fazer a retirada. Já a motoneta, segundo a Polícia Militar, foi guinchada, porque estava com licenciamento em atraso e Arthur não era habilitado.

Além do motorista, duas pessoas que estavam no Taos ficaram feridas e foram socorridas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari. O suspeito, ao ser questionado, confirmou que ingeriu bebida alcoólica. Além disso, os policiais notaram que ele estava com a fala arrastada, sonolência e olhos vermelhos. Ele também foi encaminhado à UPA do município e, depois, a um hospital.

De acordo com a PM, foi ofertado ao homem o teste do etilômetro, porém ele recusou, sendo confeccionado o exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora. Após ter alta médica, o suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Guarapari sob escolta.

No interior do veículo conduzido por ele, havia um copo contendo bebida alcoólica e no porta-malas foi encontrado várias garrafas de bebidas alcoólicas tanto vazia quanto cheias.

A Polícia Civil informou que o motorista do carro foi autuado foi autuado em flagrante por homicídio, tentativa de homicídio (2x) e embriaguez ao volante. Ele foi encaminhado ao sistema prisional. A polícia não divulgou, mas a reportagem de A Gazeta teve acesso ao nome do suspeito, que foi identificado como João Victor Barroso Miranda.

Atualização Na manhã desta quarta-feira (3), as polícias Civil e Militar enviaram notas sobre o caso. O texto foi atualizado.