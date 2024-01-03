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Praia do Morro

Morte em Guarapari: jovem de moto arremessado por carro voltava para casa

Moto pilotada por Arthur Máximo da Cruz, de 18 anos, foi atingida por um carro em um cruzamento, na noite de terça-feira (2); jovem havia acabado de sair do trabalho
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

03 jan 2024 às 09:03

Publicado em 03 de Janeiro de 2024 às 09:03

O jovem de 18 anos, que morreu após ser arremessado quando a moto que pilotava foi atingida por um carro em um cruzamento na Praia do Morro, em Guarapari, na noite de terça-feira (3), havia acabado de sair do trabalho e seguia para casa no momento em que foi vítima do acidente. A família de Arthur Máximo da Cruz esteve no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória na manhã desta quarta-feira (3) para liberar o corpo do rapaz.
No DML, familiares de Arthur não quiseram gravar entrevista com a TV Gazeta, mas um tio do jovem disse à repórter Daniela Carla que o rapaz trabalhava com o pai em uma loja de acessórios para carros. Segundo ele, o sobrinho havia encerrado o expediente e, no momento da colisão, voltava para casa, onde tomaria banho e iria para uma festa de família para celebrar o aniversário de uma tia.
Arthur Máximo da Cruz
Arthur Máximo da Cruz Crédito: Acervo Pessoal
Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, testemunhas relataram que o motorista do carro não teria respeitado placas de sinalização e disseram que a preferência no cruzamento seria de Arthur.
Pelos vídeos, é possível ver que o jovem foi arremessado após a batida e caiu ao lado de um poste, já sem vida. O carro ainda bateu em outro veículo que estava estacionado na rua, e um homem que passava de bicicleta quase foi acertado pelo corpo do motociclista. Partes do carro e da moto ficaram espalhadas por toda a via.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Em imagens que circulam nas redes sociais, o motorista do carro aparece sendo levado até a Delegacia Regional de Guarapari, mas não há informações se ele ficou detido ou foi autuado.

Acidente

João Victor Barroso Miranda, de 23 anos
João Victor Barroso Miranda, de 23 anos, foi preso Crédito: Fabrício Christ
Segundo a Polícia Militar, a ocorrência envolveu três veículos, o Taos, que era conduzido por um jovem de 23 anos, um Mobi e uma motoneta - que era conduzida por Arthur.
O motorista de 23 anos prosseguia sentido Avenida Veneza para Avenida Beira Mar, enquanto a motoneta trafegava na Avenida Mar do Norte sentido Avenida Paris. Em um cruzamento das avenidas ocorreu a colisão que matou Arthur Máximo da Cruz.
Havia um terceiro carro estacionado na Avenida Mar do Norte, que acabou atingido pelos outros veículos envolvidos. Com a colisão, Arthur foi arremessado.
O veículo Taos foi removido, pois no local nenhum condutor habilitado se apresentou para fazer a retirada. Já a motoneta, segundo a Polícia Militar, foi guinchada, porque estava com licenciamento em atraso e Arthur não era habilitado.
Além do motorista, duas pessoas que estavam no Taos ficaram feridas e foram socorridas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari. O suspeito, ao ser questionado, confirmou que ingeriu bebida alcoólica. Além disso, os policiais notaram que ele estava com a fala arrastada, sonolência e olhos vermelhos. Ele também foi encaminhado à UPA do município e, depois, a um hospital.
De acordo com a PM, foi ofertado ao homem o teste do etilômetro, porém ele recusou, sendo confeccionado o exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora. Após ter alta médica, o suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Guarapari sob escolta.
No interior do veículo conduzido por ele, havia um copo contendo bebida alcoólica e no porta-malas foi encontrado várias garrafas de bebidas alcoólicas tanto vazia quanto cheias.
A Polícia Civil informou que o motorista do carro foi autuado foi autuado em flagrante por homicídio, tentativa de homicídio (2x) e embriaguez ao volante. Ele foi encaminhado ao sistema prisional. A polícia não divulgou, mas a reportagem de A Gazeta teve acesso ao nome do suspeito, que foi identificado como João Victor Barroso Miranda.

Atualização

03/01/2024 - 10:40
Na manhã desta quarta-feira (3), as polícias Civil e Militar enviaram notas sobre o caso. O texto foi atualizado.
*Com informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta

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