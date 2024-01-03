Motociclista morre em grave acidente na Praia do Morro, em Guarapari

Um motociclista de 18 anos, identificado como Arthur Máximo da Cruz, morreu após uma colisão entre a moto que ele pilotava e um carro na Praia do Morro, em Guarapari, na noite de terça-feira (2). Imagens de videomonitoramento flagraram o momento exato do acidente, que ocorreu em um cruzamento e ainda envolveu um terceiro veículo, que estava estacionado (veja acima).

Pelos vídeos, é possível ver que Arthur é arremessado após a batida e cai ao lado de um poste, já sem vida. O carro ainda bate em outro veículo que está estacionado na rua, e um homem que passava de bicicleta quase é acertado pelo corpo do motociclista. Pedaços do carro e da moto ficaram espalhados por toda a via.

Arthur Máximo da Cruz morreu após ser atingido por carro Crédito: Acervo Pessoal

Familiares de Arthur estiveram no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, e contaram à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que o jovem trabalhava com o pai em uma loja de acessórios para carros. No momento da batida ele havia acabado de sair do local e estava a caminho de casa, onde tomaria banho e, em seguida, iria para uma festa de família.

Sobre o acidente

João Victor Barroso Miranda, de 23 anos, foi preso Crédito: Fabrício Christ

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência envolveu três veículos: um Volkswagen Taos, que era conduzido por um rapaz de 23 anos, um Fiat Mobi e uma motoneta - conduzida por Arthur.

O motorista de 23 anos seguia sentido Avenida Veneza para Avenida Beira Mar, enquanto a motoneta trafegava na Avenida Mar do Norte sentido Avenida Paris. Em um cruzamento das avenidas ocorreu a colisão que matou Arthur Máximo da Cruz.

Um Fiat Mobi, que estava estacionado na Avenida Mar do Norte, acabou atingido pelos outros veículos envolvidos. Com a colisão, Arthur foi arremessado.

O Taos foi removido, pois no local nenhum condutor habilitado se apresentou para fazer a retirada. Já a motoneta, segundo a Polícia Militar, foi guinchada, porque estava com licenciamento em atraso. A corporação disse que Arthur não era habilitado para pilotar.

Além do motorista, duas pessoas que estavam no Taos ficaram feridas e foram socorridas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari. O suspeito, ao ser questionado, confirmou que ingeriu bebida alcoólica. Além disso, os policiais notaram que ele estava com a fala arrastada, sonolência e olhos vermelhos. Ele também foi encaminhado à UPA do município e, depois, a um hospital.

De acordo com a PM, foi ofertado ao homem o teste do etilômetro, porém ele recusou, sendo confeccionado o exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora. Após ter alta médica, o suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Guarapari sob escolta.

No interior do veículo conduzido por ele, havia um copo contendo bebida alcoólica e no porta-malas foi encontrado várias garrafas de bebidas alcoólicas tanto vazia quanto cheias.

A Polícia Civil informou que o motorista do carro foi autuado foi autuado em flagrante por homicídio, tentativa de homicídio (2x) e embriaguez ao volante. Ele foi encaminhado ao sistema prisional. A polícia não divulgou, mas a reportagem de A Gazeta teve acesso ao nome do suspeito, que foi identificado como João Victor Barroso Miranda.