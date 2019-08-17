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Ponta da Fruta

Motorista é encontrado morto dentro de porta-malas em Vila Velha

Marcus Vinícius Carvalho Baptista estava desaparecido havia dois dias. O carro foi encontrado em uma rua do bairro Ponta da Fruta

Publicado em 17 de Agosto de 2019 às 10:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2019 às 10:57
O corpo de Marcus Vinícius foi encontrado na manhã deste sábado (17) dentro do porta-malas do próprio carro Crédito: Reprodução | Internet
Um homem identificado como Marcus Vinícius Carvalho Baptista, de 40 anos, foi encontrado morto dentro do porta-malas do próprio carro na manhã deste sábado (17) em Ponta da Fruta, Vila Velha. Policiais informaram que familiares disseram em depoimento que Marcus era representante comercial mas, no momento, estava desempregado. Ele tinha uma lanchonete que fechou em janeiro deste ano.
De acordo com testemunhas, o veículo, um Hyundai HB20 da cor prata, estaria abandonado há dois dias na Rua Octomar Barcelos. A esposa de Marcus Vinicius já tinha registrado o desaparecimento do marido. A perícia da Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros foram acionados. 
Segundo Flávio Noedson, de 43 anos, que é ex-líder comunitário do bairro, foram os moradores que sentiram um forte odor vindo do carro nesta manhã. "Já tinha a imagem desse rapaz circulando pelo Whatsapp... Logo a polícia identificou que era ele. A perícia fez o trabalho, a família esteve aqui. É lamentável", concluiu.
Flávio ainda relatou que, dentro do veículo, tinha bastante vegetação junto com o corpo de Marcus e, no banco da frente, alguns pertences e cadeirinha de bebê.
Carro foi encontrado abandonado em rua da Ponta da Fruta, em Vila Velha Crédito: Reprodução | Internauta

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