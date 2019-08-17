Motorista é encontrado morto dentro de porta-malas em Vila Velha

Um homem identificado como Marcus Vinícius Carvalho Baptista, de 40 anos, foi encontrado morto dentro do porta-malas do próprio carro na manhã deste sábado (17) em. Policiais informaram que familiares disseram em depoimento que Marcus era representante comercial mas, no momento, estava desempregado. Ele tinha uma lanchonete que fechou em janeiro deste ano.

De acordo com testemunhas, o veículo, um Hyundai HB20 da cor prata, estaria abandonado há dois dias na Rua Octomar Barcelos. A esposa de Marcus Vinicius já tinha registrado o desaparecimento do marido. A perícia dae oforam acionados.

Segundo Flávio Noedson, de 43 anos, que é ex-líder comunitário do bairro, foram os moradores que sentiram um forte odor vindo do carro nesta manhã. "Já tinha a imagem desse rapaz circulando pelo Whatsapp... Logo a polícia identificou que era ele. A perícia fez o trabalho, a família esteve aqui. É lamentável", concluiu.