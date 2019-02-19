Motorista do Transcol é esfaqueado durante assalto em Cariacica

Três bandidos, sendo que um deles estava armado com uma faca, assaltaram um ônibus do sistema Transcol, que faz a linha 595 (Terminal de Carapina/Via Alice Coutinho), por volta das 11h30 desta terça-feira (19), em Cariacica, na altura do Bairro Nova Rosa da Penha.
À reportagem, o cobrador, de 44 anos, contou que os assaltantes entraram no ônibus no Terminal de Carapina, na Serra. Ao chegarem em um trevo que dá acesso ao bairro, os três criminosos anunciaram o assalto e começaram a recolher os pertences de pelo menos umas 15 pessoas que estavam no coletivo. O dinheiro do caixa do cobrador também foi levado.
Depois de cometer o crime, eles pediram para o motorista parar o veículo, mas o profissional estava realizando uma ultrapassagem por uma carreta e não poderia atender o pedido dos assaltantes. Irritado, um dos bandidos pulou a roleta e avançou no motorista, que foi atingido com uma facada na altura do peito.
O trio fugiu e a Polícia Militar foi acionada. O motorista foi encaminhado ao Pronto Atendimento do Trevo de Alto Lage, em Cariacica, onde foi socorrido. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido detido.