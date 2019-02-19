Motorista do Transcol é esfaqueado durante assalto em Cariacica

À reportagem, o cobrador, de 44 anos, contou que os assaltantes entraram no ônibus no Terminal de, na. Ao chegarem em um trevo que dá acesso ao bairro, os três criminosos anunciaram o assalto e começaram a recolher os pertences de pelo menos umas 15 pessoas que estavam no coletivo. O dinheiro do caixa do cobrador também foi levado.