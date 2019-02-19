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Crime

Motorista do Transcol é esfaqueado durante assalto em Cariacica

O crime aconteceu na manhã desta terça-feira (19), na altura do bairro Nova Rosa da Penha; o motorista foi socorrido e levado ao Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica

Publicado em 

19 fev 2019 às 19:31

Publicado em 19 de Fevereiro de 2019 às 19:31

Motorista foi atingido por um golpe de faca na altura do peito Crédito: Isaac Ribeiro
Três bandidos, sendo que um deles estava armado com uma faca, assaltaram um ônibus do sistema Transcol, que faz a linha 595 (Terminal de Carapina/Via Alice Coutinho), por volta das 11h30 desta terça-feira (19), em Cariacica, na altura do Bairro Nova Rosa da Penha.
À reportagem, o cobrador, de 44 anos, contou que os assaltantes entraram no ônibus no Terminal de Carapina, na Serra. Ao chegarem em um trevo que dá acesso ao bairro, os três criminosos anunciaram o assalto e começaram a recolher os pertences de pelo menos umas 15 pessoas que estavam no coletivo. O dinheiro do caixa do cobrador também foi levado. 
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Depois de cometer o crime, eles pediram para o motorista parar o veículo, mas o profissional estava realizando uma ultrapassagem por uma carreta e não poderia atender o pedido dos assaltantes. Irritado, um dos bandidos pulou a roleta e avançou no motorista, que foi atingido com uma facada na altura do peito.
O trio fugiu e a Polícia Militar foi acionada. O motorista foi encaminhado ao Pronto Atendimento do Trevo de Alto Lage, em Cariacica, onde foi socorrido. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido detido.
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