Um motorista de aplicativo de 32 anos foi assassinado a tiros por três homens encapuzados, que invadiram a casa dele no início da madrugada desta sexta-feira (20), no bairro Nova Esperança, em Cariacica. Consta em boletim de ocorrência da Polícia Militar que Jadison Pereira do Nascimento foi atingido na cabeça e na região do tronco.
Os criminosos entraram na residência e foram direto no quarto onde estava Jadison, que foi assassinado na frente da esposa e dos filhos pequenos, de 5, 7 e 12 anos, conforme apuração da TV Gazeta.
A Polícia Militar registrou na ocorrência que, na casa, foram recolhidas cerca de 40 cápsulas. A família de Jadison contou à reportagem da TV Gazeta que atualmente ele trabalhava como motorista de aplicativo. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a vítima tem passagens pelo sistema prisional capixaba por homicídio e roubo.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória. Procurada, a Polícia Civil afirmou que o caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido detido.
Motorista de app tem casa invadida e é morto por encapuzados em Cariacica
*Com informações do repórter Diony Silva, da TV Gazeta