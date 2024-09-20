Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Disparos de pistola

Motorista de app tem casa invadida e é morto por encapuzados em Cariacica

Jadison Pereira do Nascimento, de 32 anos, foi assassinado por três indivíduos na frente da esposa e dos filhos de 5, 7 e 12 anos, na madrugada desta sexta-feira (20)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2024 às 11:44

Publicado em 20 de Setembro de 2024 às 11:44

Jadison Pereira do Nascimento, de 32 anos
Jadison Pereira do Nascimento, de 32 anos Crédito: Acervo Pessoal
Um motorista de aplicativo de 32 anos foi assassinado a tiros por três homens encapuzados, que invadiram a casa dele no início da madrugada desta sexta-feira (20), no bairro Nova Esperança, em Cariacica. Consta em boletim de ocorrência da Polícia Militar que Jadison Pereira do Nascimento foi atingido na cabeça e na região do tronco.
Os criminosos entraram na residência e foram direto no quarto onde estava Jadison, que foi assassinado na frente da esposa e dos filhos pequenos, de 5, 7 e 12 anos, conforme apuração da TV Gazeta.
A Polícia Militar registrou na ocorrência que, na casa, foram recolhidas cerca de 40 cápsulas. A família de Jadison contou à reportagem da TV Gazeta que atualmente ele trabalhava como motorista de aplicativo. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a vítima tem passagens pelo sistema prisional capixaba por homicídio e roubo.
Criminosos encapuzados invadem casa e matam homem a tiros em Cariacica
Criminosos encapuzados invadem casa e matam homem a tiros em Cariacica Crédito: Ari Melo
O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória. Procurada, a Polícia Civil afirmou que o caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido detido.
Motorista de app tem casa invadida e é morto por encapuzados em Cariacica
*Com informações do repórter Diony Silva, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Como uma nova onda de imunoterapia está eliminando cânceres
Imagem de destaque
Por que o Brasil não é tão feliz quanto parece — e como a Finlândia lidera ranking mundial da felicidade
Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados