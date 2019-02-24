Motorista de aplicativo é roubado e encontra assaltante minutos depois

Um motorista de aplicativo de 28 anos foi rendido e teve o carro roubado por um grupo que pediu uma corrida de Itacibá, em Cariacica, para o Centro de Vitória, na noite da última sexta-feira (22). Ao procurar ajuda na 1ª Companhia da Polícia Militar, em Itacibá, a vitima viu um dos assaltantes passando a pé com duas latas de cerveja na mão. Sem aparentar medo de ser preso, o criminoso chegou a falar com a vítima. Ele foi reconhecido e acabou detido pela PM.

De acordo com o motorista, ele passava por Itacibá dirigindo um Siena prata quando foi solicitado uma corrida no bairro. Ao chegar, havia seis pessoas aguardando. O motorista disse que não poderia levar os seis, então apenas quatro pessoas entraram no veículo, sendo três homens e uma mulher.

Os passageiros disseram que iriam para o Centro de Vitória, próximo do Morro da Piedade. Mas assim que o carro passava por Sotema, ainda em Cariacica, o grupo anunciou o assalto. Um criminoso deu um golpe estilo "mata leão" no motorista, que parou o carro. Outro bandido, que também estava atrás, chegou a mostrar uma arma de fogo e disse que se a vítima não tivesse dinheiro iria "tomar muitas facadas".

A vítima foi abandonada no bairro e ainda teve os pertences roubados. A mulher, que aparentava ter cerca de 17 anos, levou o celular do motorista. O bandido que estava no banco ao lado, identificado como Wellyngton Anjos Fidelis, 21, roubou o relógio e a carteira, assumindo a direção do veículo. O grupo fugiu, mas não chegou muito longe. Pois o carro possui o sistema corta-corrente, que para o funcionamento do veículo se não for acionado corretamente.

Com a ajuda de populares, a vítima conseguiu acionar a Polícia Militar por telefone e retornar à Itacibá, onde procurou a 1ª Companhia da PM. Enquanto conversava com os militares sobre o crime, foi surpreendido ao ver Wellyngton passando por ele tranquilamente, a pé e com duas latas de cerveja nas mãos. Sem aparentar medo de ser detido, o assaltante ainda falou com a vítima: "Seu carro está lá". O motorista conta que reconheceu o assaltante imediatamente e imobilizou o criminoso.

A vítima pediu ajuda aos policiais, que prenderam o acusado. Apesar do motorista não ter dúvidas ao reconhecer o assaltante, a polícia não encontrou com ele nenhum dos objetos roubados. Já o Siena, foi encontrado abandonado em Porto Santa, Cariacica. Os outros suspeitos do crime não foram localizados.