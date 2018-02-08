Motorista bêbado preso pela 4° vez sai da cadeia de novo no ES

Fransoer Martins Goggi, 41 anos, foi preso por dirigir embriagado na madrugada de sábado Crédito: Reprodução

Cinco dias depois de ser preso por dirigir embriagado e, pela quarta vez acabar na cadeia por não respeitar as leis de trânsito e colocar a vida de outras pessoas em risco , Fransoer Martins Goggi já está livre outra vez. Por decisão da Justiça, ele saiu do Centro de Triagem de Viana nesta quarta-feira (07), de acordo com informações da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). Além de ter sido preso por embriaguez ao volante, o motorista tem um total de seis passagens pela polícia, sendo duas pela Lei Maria da Penha, por violência doméstica.

Na madrugada do último sábado (03), a Guarda Municipal de Vila Velha recebeu uma denúncia informando que um motorista de uma caminhonete estava dirigindo de forma perigosa na Avenida Saturnino Rangel, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. Viaturas da Guarda foram ao local e encontraram o motorista próximo da Rua Itaoca, também em Coqueiral.

Nesse momento, Fransoer seguiu pela contramão na Rodovia do Sol, quando então foi feita uma nova abordagem de agentes da Guarda ao motorista. O acusado, que estava com a esposa no veículo, se negou a fazer o teste do bafômetro (veja o vídeo abaixo), mas apresentava vários sintomas de embriaguez, como olhos vermelhos, soluços, roupas desalinhadas e hálito alcoólico.

Ao ser questionado pelos agentes da Guarda, Fransoer afirmou que tinha ingerido uma lata de cerveja. Como estava alterado e apresentando agressividade, ele foi algemado e colocado na viatura.

Na ocasião, quando foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha, Fransoer informou que saiu da cadeia há 15 dias, onde estava preso por, embriagado, ter atropelado uma pessoa em dezembro do ano passado.

Após prestar depoimento na manhã do último sábado, Fransoer foi autuado por embriaguez ao volante.

RELEMBRE O CASO DE DEZEMBRO