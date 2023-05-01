Motociclista tenta fugir de blitz, agarra em canteiro e se dá mal na Serra

Um motociclista não habilitado tentou fugir de uma blitz em Manguinhos, na Serra, na tarde do último domingo (30), passando por cima do canteiro da Rodovia ES 010, mas calculou errado a altura do obstáculo, ficou com o veículo agarrado e terminou multado.
O capitão Anthony da Polícia Militar explicou que a blitz ocorria por volta das 17 horas quando o homem, que não teve a identidade revelada, percebeu a movimentação policial, tentou fugir, fazendo o retorno por cima do canteiro.
“Ele calculou mal a altura do canteiro central e foi alcançado pelos agentes. Constatamos que ele não era habilitado”, contou.
O homem foi multado por não ter habilitação e por tentar escapar da ação policial. Já a moto só foi liberada quando outro condutor habilitado apareceu para buscá-la e ajudar o infrator.
“Se você entrega um veículo a uma pessoa não habilitada, isso sim é crime, você permitir ou entregar. Se a moto é do cara, é dele e ele não é habilitado, não há crime. A não ser que ele cometa outras infrações, como homicídio, aí entra como qualificadora, mas só o fato de ele não ter habilitação não é crime”, contextualizou Anthony.
“Se ele tivesse conduzindo o veículo sem habilitação e gerando perigo de dano, aí sim seria crime”, completou o capitão.