Motociclista tenta fugir de blitz, agarra em canteiro e se dá mal na Serra

O homem foi multado por não ter habilitação e por tentar escapar da ação policial. Já a moto só foi liberada quando outro condutor habilitado apareceu para buscá-la e ajudar o infrator.

“Se você entrega um veículo a uma pessoa não habilitada, isso sim é crime, você permitir ou entregar. Se a moto é do cara, é dele e ele não é habilitado, não há crime. A não ser que ele cometa outras infrações, como homicídio, aí entra como qualificadora, mas só o fato de ele não ter habilitação não é crime”, contextualizou Anthony.