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Motociclista tenta fugir de blitz, agarra em canteiro e se dá mal na Serra

Cena inusitada ocorreu na tarde deste domingo (30), em Manguinhos; condutor terminou multado por trafegar com a motocicleta sem habilitação
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 mai 2023 às 13:22

Publicado em 01 de Maio de 2023 às 13:22

Um motociclista não habilitado tentou fugir de uma blitz em Manguinhos, na Serra, na tarde do último domingo (30), passando por cima do canteiro da Rodovia ES 010, mas calculou errado a altura do obstáculo, ficou com o veículo agarrado e terminou multado.
O capitão Anthony da Polícia Militar explicou que a blitz ocorria por volta das 17 horas quando o homem, que não teve a identidade revelada, percebeu a movimentação policial, tentou fugir, fazendo o retorno por cima do canteiro.
“Ele calculou mal a altura do canteiro central e foi alcançado pelos agentes. Constatamos que ele não era habilitado”, contou.
Motociclista tenta fugir de blitz, agarra em canteiro e é multado na Serra
Motociclista tenta fugir de blitz, agarra em canteiro e é multado na Serra Crédito: Leitor A Gazeta
O homem foi multado por não ter habilitação e por tentar escapar da ação policial. Já a moto só foi liberada quando outro condutor habilitado apareceu para buscá-la e ajudar o infrator.
“Se você entrega um veículo a uma pessoa não habilitada, isso sim é crime, você permitir ou entregar. Se a moto é do cara, é dele e ele não é habilitado, não há crime. A não ser que ele cometa outras infrações, como homicídio, aí entra como qualificadora, mas só o fato de ele não ter habilitação não é crime”, contextualizou Anthony.
“Se ele tivesse conduzindo o veículo sem habilitação e gerando perigo de dano, aí sim seria crime”, completou o capitão.

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