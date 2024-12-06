Motociclista morre após acidente com carro em rodovia de Itapemirim

Um homem de 58 anos morreu após um grave acidente entre a moto que ele estava pilotando e um carro, na noite de quinta-feira (05). A batida ocorreu na ES 490, em Garrafão, Itapemirim , no Litoral Sul do Espírito Santo. O motociclista chegou a ser socorrido e levado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar, o condutor do carro, um homem de 31 anos, disse aos policiais que o motociclista já havia sido encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O motorista relatou que seguia no sentido Marataízes, quando o motociclista passou pelo entroncamento, segurando uma gaiola, e acabou invadindo a rodovia, ocasionando a colisão.

O motorista do carro foi submetido ao teste do etilômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Os dois veículos estavam com o licenciamento atrasado e foram guinchados para um pátio do Departamento Estadual de trânsito (Detran|ES).

Procurada por A Gazeta, a Polícia Científica informou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado durante a madrugada desta sexta-feira (6), para recolher o corpo da vítima no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.