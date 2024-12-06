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Trânsito

Motociclista morre após acidente com carro em rodovia de Itapemirim

Colisão aconteceu na rodovia ES 490, em Garrafão, na noite de quinta-feira (5)

Publicado em 06 de Dezembro de 2024 às 13:32

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

06 dez 2024 às 13:32
Um homem de 58 anos morreu após um grave acidente entre a moto que ele estava pilotando e um carro, na noite de quinta-feira (05). A batida ocorreu na ES 490, em Garrafão, Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. O motociclista chegou a ser socorrido e levado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.
Segundo a Polícia Militar, o condutor do carro, um homem de 31 anos, disse aos policiais que o motociclista já havia sido encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O motorista relatou que seguia no sentido Marataízes, quando o motociclista passou pelo entroncamento, segurando uma gaiola, e acabou invadindo a rodovia, ocasionando a colisão. 
O motorista do carro foi submetido ao teste do etilômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Os dois veículos estavam com o licenciamento atrasado e foram guinchados para um pátio do Departamento Estadual de trânsito (Detran|ES). 
Procurada por A Gazeta, a Polícia Científica informou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado durante a madrugada desta sexta-feira (6), para recolher o corpo da vítima no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro para ser necropsiado e, depois, liberado para os familiares. A Polícia Civil comunicou que o caso seguirá sob investigação e que "não há detalhes que possam ser repassados, no momento".

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