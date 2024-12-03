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Fatalidade

Homens morrem atingidos por raio em abrigo às margens da BR 101 em Itapemirim

A dupla estava em um ponto de ônibus, atingido pela descarga elétrica na tarde desta terça-feira (3); vítimas morreram no local

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 18:21

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 dez 2024 às 18:21
Homens morrem após serem atingidos por descarga elétrica na BR 101
Os homens estavam em um abrigo às margens da BR 101 e o local foi atingido por um raio Crédito: Redes sociais
Dois homens morreram na tarde desta terça-feira (3), no momento em que estavam às margens da BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a informação repassada pela concessionária Eco101 é de que ambos foram atingidos possivelmente pela descarga elétrica de um raio. 
As marcas no banco de cimento no local, segundo a polícia, são sinais da provável descarga que atingiu as vítimas durante a chuva, mas, somente, apenas exames periciais irão apontar as causas das mortes.
Segundo a PRF, o caso aconteceu às 14h40. Segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, uma das vítimas é Davis Nascimento de Oliveira, de 52 anos, morador de São João da Lancha, no interior de Cachoeiro de Itapemirim. A outra vítima, ainda não foi identificada. 
Homens morrem após serem atingidos por raio na BR 101
No banco de concreto ficaram marcas do local atingido pelo raio, que vitimou dois homens no abrigo Crédito: Matheus Martins
Os dois estavam em um ponto de ônibus, na localidade de Luanda. A central da polícia recebeu acionamento, informando que os dois homens estavam caídos no chão e possivelmente mortos. 
O chamado foi repassado, segundo a PRF, para a à concessionária Eco101, que ao chegar ao local confirmou as mortes. De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, a ocorrência foi registrada às 14h49 e para o atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção e ambulância). Como a ocorrência foi registrada às margens da rodovia, não houve interferência no trânsito.
Sobre o caso, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como morte a esclarecer. Os corpos das vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim, para serem identificados e para ser feito o exame cadavérico. A corporação disse ainda que apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte. 

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