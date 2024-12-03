Homens morrem atingidos por raio em abrigo às margens da BR 101 em Itapemirim

Os homens estavam em um abrigo às margens da BR 101 e o local foi atingido por um raio Crédito: Redes sociais

Dois homens morreram na tarde desta terça-feira (3), no momento em que estavam às margens da BR 101, em Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) , a informação repassada pela concessionária Eco101 é de que ambos foram atingidos possivelmente pela descarga elétrica de um raio.

As marcas no banco de cimento no local, segundo a polícia, são sinais da provável descarga que atingiu as vítimas durante a chuva, mas, somente, apenas exames periciais irão apontar as causas das mortes.

Segundo a PRF, o caso aconteceu às 14h40. Segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, uma das vítimas é Davis Nascimento de Oliveira, de 52 anos, morador de São João da Lancha, no interior de Cachoeiro de Itapemirim. A outra vítima, ainda não foi identificada.

No banco de concreto ficaram marcas do local atingido pelo raio, que vitimou dois homens no abrigo Crédito: Matheus Martins

Os dois estavam em um ponto de ônibus, na localidade de Luanda. A central da polícia recebeu acionamento, informando que os dois homens estavam caídos no chão e possivelmente mortos.

O chamado foi repassado, segundo a PRF, para a à concessionária Eco101, que ao chegar ao local confirmou as mortes. De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, a ocorrência foi registrada às 14h49 e para o atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção e ambulância). Como a ocorrência foi registrada às margens da rodovia, não houve interferência no trânsito.