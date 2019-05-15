Uma assistente administrativa de 35 anos foi presa após atropelar com uma moto duas jovens, de 18 e de 20 anos, no bairro Vila Capixaba, em Cariacica. O caso aconteceu por volta das 23 horas e, segundo a polícia, foi comprovado que a mulher estava sob efeito de álcool.
De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi na Rua Colatina. A mulher contou para a reportagem da TV Gazeta que bebeu realmente, mas durante a tarde desta terça-feira (14). O acidente aconteceu no fim da noite, quando uma amiga pediu que ela buscasse ela na academia de moto.
Na Rua Colatina, em Vila Capixaba, acontece um baile funk às terças-feiras, de acordo com a motociclista. Ela contou que, quando voltava para casa, as duas jovens atravessaram a rua correndo e ela não conseguiu desviar. Elas foram socorridas para o Hospital São Lucas, em Vitória, mas não se sabe o estado de saúde delas.
A motociclista passou pelo teste do bafômetro, que deu positivo para o uso de álcool. Após ser levada ao hospital, ela foi detida na 4ª Delegacia Regional de Cariacica. Ela chegou ao local após as 3 horas da madrugada e ainda seria ouvida pelo delegado no início da manhã desta terça-feira (15). Como ainda não há informação se ela ficará presa ou não, o nome dela não será divulgado.
Motociclista embriagada é detida após atropelar duas jovens em Cariacica
A mulher também contou para a reportagem que acredita estar mais machucada que as jovens atropeladas. Como afirmou ter bebido de tarde, ela disse que não acreditava que pudesse dar alguma coisa sair por volta de 23 horas de motociclista e por isso aceitou ir buscar a amiga na academia.
Com informações de Daniela Carla