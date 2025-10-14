CNH cassada

Motociclista é detido após jogar moto contra sargento da PM em blitz no ES

A Polícia Militar informou que Lucas Angelo Lima, de 23 anos, apresentava sinais de uso de substâncias psicoativas

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 21:07

A Polícia Militar deteve um homem após avistá-lo com a placa sendo coberta por uma rede elástica e ele jogar a moto contra um PM em Cariacica Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um motociclista foi detido após jogar a moto que pilotava contra um sargento da Polícia Militar durante uma blitz, nesta terça-feira (14). A fiscalização ocorria na Avenida Vale do Rio Doce, em Cariacica, quando, segundo os militares, a equipe avistou o veículo com a placa coberta por uma rede elástica. Conforme a corporação, Lucas Angelo Lima, de 23 anos, acelerou na contramão e foi em direção ao PM quando percebeu que seria abordado.

A vítima foi o sargento Sperandio, que ficou com as mãos e ombros machucados. Em entrevista ao repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, o profissional de segurança pública contou que o suspeito apresentava sinais de uso de substâncias psicoativas.

“Logo após a abordagem, percebemos o nível de exaltação e agitação que esse condutor estava, além do odor característico de maconha. Mesmo recusando o teste toxicológico, ele foi autuado no artigo 306 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), por dirigir sob influência de substâncias psicoativas”, explicou o Sargento.

De acordo com Sperandio, o rapaz também estava com a CNH cassada, mas, mesmo assim, atuava como motorista por aplicativo. O documento foi suspenso quando ele cometeu infrações durante o período em que tinha apenas permissão para dirigir, após ser aprovado na prova prática do Detran.

“Nós apresentamos a ocorrência informando a tentativa de homicídio contra o agente de segurança, visto que ele decidiu jogar o seu veículo contra mim. Também informamos o artigo 309 do Código de Trânsito, que é dirigir sem ter habilitação, e o artigo 309 do Código Penal, onde ele decidiu, de forma dolosa, suprimir os caracteres da placa do veículo”, explicou o policial.

A Polícia Civil foi procurada para mais informações, mas ainda não deu retorno.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta