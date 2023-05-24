Motociclista é assaltado no primeiro dia de trabalho em Vila Velha

O funcionário de uma empresa de segurança foi assaltado no primeiro dia de trabalho dele, no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha . Câmeras de segurança da região flagraram a abordagem dos criminosos, que levaram nessa segunda-feira (23) a moto usada pela vítima.

Pelas imagens, é possível ver que o homem está na rua, sozinho, quando o assalto é anunciado. Um dos criminosos ainda chega a colocar a mão no bolso, como se estivesse armado. Apesar disso, a vítima – cuja identidade não será divulgada – não ficou ferida. O fato aconteceu em frente a um shopping da região.

Conforme apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, a moto foi localizada pela Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (23), no bairro Rio Marinho, em Cariacica. O dono da empresa para qual o homem trabalha lamentou que o baú não foi encontrado, já que nele estariam ferramentas avaliadas em R$ 10 mil.