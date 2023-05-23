Esquadrilha da Fumaça encanta moradores com show aéreo em Vila Velha

O tempo não colaborou, mas o fator climático não diminuiu a empolgação dos moradores de Vila Velha, que puderam presenciar a apresentação da Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira na tarde desta terça-feira (23). Os A-29 Super Tucanos decolaram do Aeroporto de Vitória e seguiram até a cidade canela-verde para um show de manobras de tirar o fôlego.
Mais cedo, cerca de 15 mil pessoas acompanharam os desfiles cívicos em comemoração aos 488 anos do município da Grande Vitória, celebrados na presente data. Até a Capital capixaba foi "transferida" para o outro lado ada Terceira Ponte.