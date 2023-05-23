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Esquadrilha da Fumaça encanta moradores com show aéreo em Vila Velha

No dia em que completou 488 anos, a cidade recebeu os tucanos da Força Aérea Brasileira para uma apresentação única na tarde desta terça-feira (23)
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

23 mai 2023 às 19:22

Publicado em 23 de Maio de 2023 às 19:22

O tempo não colaborou, mas o fator climático não diminuiu a empolgação dos moradores de Vila Velha, que puderam presenciar a apresentação da Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira na tarde desta terça-feira (23). Os A-29 Super Tucanos decolaram do Aeroporto de Vitória e seguiram até a cidade canela-verde para um show de manobras de tirar o fôlego.
Mais cedo, cerca de 15 mil pessoas acompanharam os desfiles cívicos em comemoração aos 488 anos do município da Grande Vitória, celebrados na presente data. Até a Capital capixaba foi "transferida" para o outro lado ada Terceira Ponte.

Esquadrilha da Fumaça faz exibição em homenagem ao aniversário de 488 anos de Vila Velha

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