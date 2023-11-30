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Sul do ES

Motociclista com sinais de embriaguez é detido após acidente em Cachoeiro

Ocorrência foi registrada pela Polícia Militar, na manhã desta quinta-feira (30); homem também tinha mandado de prisão em aberto
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

30 nov 2023 às 20:29

Publicado em 30 de Novembro de 2023 às 20:29

Um motociclista foi preso por pilotar com sinais de embriaguez, na manhã desta quinta-feira (30), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Segundo a Polícia Militar, pessoas que passavam pelo local relataram que o indivíduo conduzia a motocicleta na Avenida Jones dos Santos Neves, sentido ao Trevo do bairro IBC, quando perdeu o controle e caiu. O homem chegou a se recusar a fazer o teste do bafômetro, mas, por apresentar sintomas de embriaguez, foi encaminhado à delegacia após ter alta médica.
Ainda conforme a Polícia Militar, quando a equipe chegou ao local, o motociclista estava muito alterado, recusando atendimento médico do Samu. Ao verificar o nome do indivíduo, foi constatado ainda que ele tinha um mandado de prisão em aberto.
O motociclista foi socorrido pelo Samu/192, sob escolta, à Unidade de Pronto Atendimento do bairro Marbrasa, com ferimentos na região da cabeça, braços e pernas. Além dos sinais de embriaguez, a motocicleta também estava com licenciamento vencido desde 2022, por isso foi guinchada.
Procurada, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e, somente após a finalização das oitivas, terá mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante.

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