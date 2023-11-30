Motociclista com sinais de embriaguez é detido após acidente em Cachoeiro

Um motociclista foi preso por pilotar com sinais de embriaguez, na manhã desta quinta-feira (30), em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. Segundo a Polícia Militar, pessoas que passavam pelo local relataram que o indivíduo conduzia a motocicleta na Avenida Jones dos Santos Neves, sentido ao Trevo do bairro IBC, quando perdeu o controle e caiu. O homem chegou a se recusar a fazer o teste do bafômetro, mas, por apresentar sintomas de embriaguez, foi encaminhado à delegacia após ter alta médica.

Ainda conforme a Polícia Militar, quando a equipe chegou ao local, o motociclista estava muito alterado, recusando atendimento médico do Samu. Ao verificar o nome do indivíduo, foi constatado ainda que ele tinha um mandado de prisão em aberto.

O motociclista foi socorrido pelo Samu/192, sob escolta, à Unidade de Pronto Atendimento do bairro Marbrasa, com ferimentos na região da cabeça, braços e pernas. Além dos sinais de embriaguez, a motocicleta também estava com licenciamento vencido desde 2022, por isso foi guinchada.