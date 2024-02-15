Motoboy é rendido por bandidos armados em Vila Velha; veja vídeo

Um motoboy foi cercado por quatro criminosos enquanto fazia uma entrega no bairro Araçás, em Vila Velha , na noite da última quarta-feira (14). Uma câmera de videomonitoramento flagrou toda a ação, que mostra pelo um dos bandidos ameaçando a vítima com arma. No fim, eles levaram o veículo do rapaz.

O crime aconteceu às 19h30. No vídeo (confira acima), é possível ver o motoboy chegando, com a mochila de entrega. Ele aguarda o cliente sair do portão. Logo em seguida, os quatro bandidos chegam, em duas motos. O morador percebe e volta para o quintal, fechando o portão. Os criminosos que estavam na garupa descem, um deles apontando a arma para o entregador.

Eles levam a moto, celular e até a mochila de entrega. Antes de fugirem, os criminosos continuam apontando a arma para o motoboy, que levanta a camisa, para mostrar que não estava escondendo nada. Por fim, os bandidos saem em três motocicletas, em direção à Rodovia Darly Santos.

A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, conversou com o motoboy, de 26 anos. Ele disse que comprou a moto há apenas oito meses, e que estava trabalhando há cinco meses como entregador em um restaurante. O assalto aconteceu na primeira entrega da noite. A vítima está muito assustada, sem saber o que fazer. Na manhã desta quinta-feira (15), ele registrou o boletim de ocorrência na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV).