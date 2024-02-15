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Durante entrega

Motoboy é rendido por bandidos armados em Vila Velha; veja vídeo

Vítima estava parada aguardando o cliente no bairro Araçás quando foi abordada pelos criminosos na noite da última quarta-feira (14)

Publicado em 15 de Fevereiro de 2024 às 12:27

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

15 fev 2024 às 12:27
Um motoboy foi cercado por quatro criminosos enquanto fazia uma entrega no bairro Araçás, em Vila Velha, na noite da última quarta-feira (14). Uma câmera de videomonitoramento flagrou toda a ação, que mostra pelo um dos bandidos ameaçando a vítima com arma. No fim, eles levaram o veículo do rapaz. 
O crime aconteceu às 19h30. No vídeo (confira acima), é possível ver o motoboy chegando, com a mochila de entrega. Ele aguarda o cliente sair do portão. Logo em seguida, os quatro bandidos chegam, em duas motos. O morador percebe e volta para o quintal, fechando o portão. Os criminosos que estavam na garupa descem, um deles apontando a arma para o entregador. 
Eles levam a moto, celular e até a mochila de entrega. Antes de fugirem, os criminosos continuam apontando a arma para o motoboy, que levanta a camisa, para mostrar que não estava escondendo nada. Por fim, os bandidos saem em três motocicletas, em direção à Rodovia Darly Santos. 
A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, conversou com o motoboy, de 26 anos. Ele disse que comprou a moto há apenas oito meses, e que estava trabalhando há cinco meses como entregador em um restaurante. O assalto aconteceu na primeira entrega da noite. A vítima está muito assustada, sem saber o que fazer. Na manhã desta quinta-feira (15), ele registrou o boletim de ocorrência na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). 
Em nota, a Polícia Militar disse que a vítima acionou a corporação, contando os detalhes, mas "afirmou que não aguardaria apoio no local e que seguiria até a delegacia para registro dos fatos. As informações foram repassadas para as equipes de patrulhamento pela região, mas os suspeitos ou o veículo não foram localizados no momento do fato". 

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