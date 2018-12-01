Motoboy é assaltado após sacar dinheiro em banco na Serra

Um motoboy de 37 anos estava prestando serviço para uma empresa de painéis quando foi roubado por um bandido, que estava de moto, na Serra, por volta das 11h30 da última sexta-feira (30). O criminoso levou R$ 1,3 mil, dinheiro que seria usado para pagar parte do décimo terceiro salário de funcionários da firma que o contratou.
A vítima contou que primeiro foi à empresa, que fica no bairro Barcelona, também na Serra, para buscar um cheque. Em seguida, foi ao banco em Laranjeiras. Ao sair com o dinheiro, pegou sua moto e foi até a empresa para levá-lo. O percurso dura cerca de 5 minutos.
No entanto, ao chegar à porta da firma, um motociclista o abordou enquanto ainda estava em cima da moto. Um outro bandido estaria dando cobertura. O homem que o abordou apontou a arma em sua direção e exigiu o dinheiro.
O portal Gazeta Online teve acesso ao vídeo que mostra o exato momento do crime. Assista:
O motoboy então saiu da moto, entregou a quantia em dinheiro, o celular e a chave da veículo que usava. Os bandidos fugiram em seguida e ainda não foram identificados pela polícia.
Eu acredito que estava sendo seguido desde o banco porque eles sabiam que eu tinha uma quantia em dinheiro. Fiquei com medo e nem tentei reagir, entreguei tudo que eles pediram. Ainda não sei o que vou resolver em relação ao dinheiro porque nem era meu, desabafa o motoboy, que foi roubado pela primeira vez.