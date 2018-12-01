Motoboy é assaltado após sacar dinheiro em banco na Serra

. Crédito: Vitor Jubini

Um motoboy de 37 anos estava prestando serviço para uma empresa de painéis quando foi roubado por um bandido, que estava de moto, na Serra , por volta das 11h30 da última sexta-feira (30). O criminoso levou R$ 1,3 mil, dinheiro que seria usado para pagar parte do décimo terceiro salário de funcionários da firma que o contratou.

A vítima contou que primeiro foi à empresa, que fica no bairro Barcelona, também na Serra, para buscar um cheque. Em seguida, foi ao banco em Laranjeiras . Ao sair com o dinheiro, pegou sua moto e foi até a empresa para levá-lo. O percurso dura cerca de 5 minutos.

No entanto, ao chegar à porta da firma, um motociclista o abordou enquanto ainda estava em cima da moto. Um outro bandido estaria dando cobertura. O homem que o abordou apontou a arma em sua direção e exigiu o dinheiro.

O portal Gazeta Online teve acesso ao vídeo que mostra o exato momento do crime. Assista:

O motoboy então saiu da moto, entregou a quantia em dinheiro, o celular e a chave da veículo que usava. Os bandidos fugiram em seguida e ainda não foram identificados pela polícia.