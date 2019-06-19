Morre mulher atropelada por motorista em fuga da PM em Cariacica

Valesca estava indo à casa da avó acompanhada de mais três pessoas. Familiares receberam a notícia da morte no início da tarde. Segundo a Polícia Militar, policiais faziam patrulhamento na Rodovia Leste Oeste, na altura de, em Cariacica, quando um Onix prata passou pelo local em alta velocidade. Os militares iniciaram uma perseguição ao motorista, que ao perceber a presença da polícia, tentou fugir.