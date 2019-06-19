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Perseguição policial

Morre mulher atropelada por motorista em fuga da PM em Cariacica

A família de Valeska recebeu a notícia da morte no início desta tarde; Natalia Batista, de 23 anos, que também foi atingida durante a perseguição, continua internada

Publicado em 19 de Junho de 2019 às 17:51

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

19 jun 2019 às 17:51
Valesca Teixeira morreu na tarde desta quarta-feira (19) Crédito: Reprodução | Internet
Morreu no início da tarde desta quarta-feira (19) uma das mulheres atropeladas por um motorista que fugia de uma perseguição policial nesta manhã em Santa Bárbara, Cariacica. Ela foi identificada como Valesca Teixeira, de 26 anos. A outra moça, Natalia Batista, de 23 anos, continua internada no Hospital São Lucas, em Vitória.
Valesca estava indo à casa da avó acompanhada de mais três pessoas. Familiares receberam a notícia da morte no início da tarde. Segundo a Polícia Militar, policiais faziam patrulhamento na Rodovia Leste Oeste, na altura de Santo André, em Cariacica, quando um Onix prata passou pelo local em alta velocidade. Os militares iniciaram uma perseguição ao motorista, que ao perceber a presença da polícia, tentou fugir.
Acidente em Jardim Campo Grande, Cariacica, nesta quarta (19) Crédito: Reprodução
Durante a fuga, o motorista atropelou Valeska e Natalia e acabou colidindo contra um muro, na altura do bairro Jardim Campo Grande, também em Cariacica, pegando fogo em seguida. O condutor do veículo conseguiu conseguiu fugir e ainda não foi encontrado. No carro foram encontradas munições.
VEJA VÍDEO
VELÓRIO E ENTERRO
De acordo com familiares, o velório vai acontecer na Igreja Assembleia de Deus, em Jardim Campo Grande, em Cariacica. O sepultamento acontece no cemitério em Nova Rosa da Penha, às 14h, também no município.

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