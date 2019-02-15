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Crime

Moradora de rua morre esfaqueada em Vila Valério

Cinco pessoas participaram do crime, incluindo o companheiro da vítima

Publicado em 

14 fev 2019 às 21:16

Publicado em 14 de Fevereiro de 2019 às 21:16

A moradora de rua Renata Aparecida de Almeida Duarte foi vítima de homicídio em Vila Valério. Crime teria participação de companheiro. Crédito: Reprodução/Internauta
Uma mulher em situação de rua, identificada como Renata Aparecida de Almeida Duarte, de 33 anos, foi encontrada morta próxima ao pátio da Prefeitura de Vila Valério, no centro da cidade, na manhã desta quinta-feira (14). A vítima foi esfaqueada quatro vezes em um crime que contou com a participação de cinco pessoas, incluindo o companheiro dela.
Os golpes atingiram o pescoço, o ombro, peito e o braço da vítima. De acordo com a perícia realizada pela equipe da Polícia Civil de São Gabriel da Palha, cidade vizinha também do Noroeste do Estado, a morte ocorreu por volta das 21h desta quarta-feira (13), já que o cadáver apresentava sinais equivalentes a 10 ou 12 horas de óbito.
A motivação para o homicídio ainda é desconhecida, tendo sido provavelmente algum desentendimento agravado pela ingestão excessiva de álcool por parte dos envolvidos, todos em situação de rua. Há também a suspeita de que o companheiro tenha descoberto uma traição dela e sido tomado por ciúmes.
Durante o dia, Gilson Padilha da Silva, Luciano Santiago Ribeiro, Manoel Lopes Ribeiro, Alexandre Rosa Vicente e Cleunice Guedes prestaram depoimentos e foram autuados por homicídio qualificado por motivo fútil. De acordo com a Polícia Civil, os homens serão encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte; e a mulher seguirá para a Penitenciária Feminina de Colatina.
O corpo de Renata, por sua vez, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. No final da tarde desta quinta-feira (14), a Polícia Civil conseguiu localizar um irmão da vítima, que foi orientado a realizar a liberação do cadáver.

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homicídio Vila Valério noroeste
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