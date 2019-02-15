Moradora de rua morre esfaqueada em Vila Valério

Uma mulher em situação de rua, identificada como Renata Aparecida de Almeida Duarte, de 33 anos, foi encontrada morta próxima ao pátio da Prefeitura de, no centro da cidade, na manhã desta quinta-feira (14). A vítima foi esfaqueada quatro vezes em um crime que contou com a participação de cinco pessoas, incluindo o companheiro dela.