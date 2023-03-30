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Morador em situação de rua é esfaqueado após briga em Vila Velha

Confusão aconteceu na madrugada desta quinta-feira (30), na Avenida Luciano das Neves; vítima é um homem de 34 anos, que não soube informar a motivação do crime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2023 às 14:49

Publicado em 30 de Março de 2023 às 14:49

Um homem em situação de rua foi esfaqueado diversas vezes após uma briga na madrugada desta quinta-feira (30), na Avenida Luciano das Neves, no centro de Vila Velha. Ele foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. O atual estado de saúde dele não foi divulgado.
De acordo com a Polícia Militar, por volta da 0h40, a corporação recebeu a informação de que estava havendo uma briga na região. Ao chegar, a equipe encontrou a vítima, de 34 anos, "com diversos ferimentos por arma branca". Ela não soube informar qual tinha sido a motivação do crime.
Conforme o registro inicial da PM, ao qual a reportagem da TV Gazeta teve acesso, a briga envolveu dois moradores em situação de rua. O homem sofreu cinco perfurações: três na perna esquerda, uma na cabeça e outra nas costas. Ele foi socorrido pela equipe e nenhum suspeito foi encontrado.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, ninguém foi detido. Quem tiver qualquer informação a respeito, deve registrá-la por meio do Disque-Denúncia (181). O anonimato é garantido.

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