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Cariacica

Morador de rua é baleado na barriga enquanto dormia em calçada no ES

Crime aconteceu no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, na noite desta quarta-feira (11). Ação foi gravada por uma câmera de videomonitoramento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2019 às 10:41

Publicado em 12 de Setembro de 2019 às 10:41

Morador de rua é baleado na barriga enquanto dormia na calçada, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Um morador de rua de 35 anos foi baleado na barriga enquanto estava deitado na calçada em Cariacica, no Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (11). O crime foi registrado por uma câmera de videomonitoramento no bairro Vila Capixaba.
As imagens mostram um carro branco passando no local. Uma pessoa que estava dentro do veículo atirou no morador de rua.
> Homem é demitido de lanchonete após agredir morador de rua em Vitória
Segundo moradores da região, o homem baleado é usuário de drogas, mas muito tranquilo e conhecido da comunidade. "Ele atirou em um indefeso, o cara não faz mal para ninguém. Atirou em um indefeso", disse um morador.
> Briga termina em morte em Jardim da Penha
A vítima estava dentro de uma espécie de cabana, que ele montou na frente de uma oficina, quando foi baleado. Morava no barraco com outras quatro pessoas há três anos.
Cabana onde dormia o morador de rua em Cariacica, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O homem foi socorrido por pessoas que passavam pelo local. Ele está internado no Hospital de Urgência e Emergência, antigo São Lucas, em Vitória.
> Dois moradores em situação de rua são baleados em Vitória
Um tio do homem baleado disse que ele trabalhou por muitos anos como vendedor e balconista em lojas. Em 2009, ele foi preso por tráfico de drogas, cumpriu pena e liberado em 2012. A família acredita que desde então não se envolveu mais em crimes.
A Polícia Civil disse que, até o momento, a autoria e motivação do crime são desconhecidas.

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