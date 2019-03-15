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Tiro na cabeça

Mistério em morte de empresário de São Gabriel da Palha

O corpo de Eloir Pinaffo foi encontrado às margens do Rio do Norte, entre Nova Venécia e Boa Esperança, na terça-feira (12), com um tiro na cabeça. Naquele dia, a vítima havia saído para fazer algumas cobranças de clientes

Publicado em 

15 mar 2019 às 15:59

Publicado em 15 de Março de 2019 às 15:59

Eloir Pinaffo era empresário em São Gabriel da Palha Crédito: Arquivo pessoal
Um mistério ronda a morte de um empresário de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado. O corpo de Eloir Pinaffo, de 46 anos, foi encontrado por um pescador às margens do Rio do Norte, entre Nova Venécia e Boa Esperança, na última terça-feira (12), com um tiro na cabeça. Seu carro estava estacionado próximo ao local. Até o momento, nenhum suspeito foi preso pelo crime.
De acordo com o vereador Adelino Pinaffo Júnior, irmão de Eloir, a vítima saiu naquele dia para fazer algumas cobranças de dívidas em outras cidades da região. O empresário era dono de uma oficina mecânica e uma retífica de motores em São Gabriel da Palha.
Mistério em morte de empresário de São Gabriel da Palha
“Ele saiu de manhã para fazer uns acertos em outros municípios, como Montanha, Mucurici, Nova Venécia, e no decorrer do dia a gente ligava e ele não atendia o celular, o telefone ficou fora de área. Isso nos preocupou e fomos atrás dele durante a tarde. Até que a polícia nos avisou que um corpo foi encontrado dentro do rio e o carro do lado de fora, com as portas abertas. Fomos no local e confirmamos a identidade”, contou Júnior.
FAMÍLIA ACREDITA EM HOMICÍDIO
Júnior afirma que tudo indica que foi um homicídio e que o irmão não tinha inimigos. “Até onde a gente sabe, não houve ameaças para ele. Mas no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares – para onde o corpo foi levado –, disseram preliminarmente que não era indício de suicídio porque o tiro foi do lado esquerdo da cabeça e não havia queimaduras de pólvora”, explicou.
Agora, a família quer Justiça e pede ajuda da população para desvendar o crime. “Queremos Justiça, que os fatos sejam apurados. Pedimos que, se alguém viu o que aconteceu ou sabe de alguma coisa, que ligue para o Disque-Denúncia da Polícia Civil”, ressaltou Júnior.
Eloir deixa esposa e duas filhas (de 9 e 12 anos). O empresário foi enterrado na quarta-feira (13), em São Gabriel da Palha.
POLÍCIA CIVIL
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Polícia Civil. “Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Outras informações não serão passadas para não atrapalhar as investigações. A polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br”, diz a nota da PC.
 

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