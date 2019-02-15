Tainá Castro, 24 anos, foi vítima de um sequestro-relâmpago Crédito: Isaac Ribeiro

Espírito Santo Tainá Castro, 24 anos, foi vítima de um sequestro-relâmpago após sair de um restaurante com uma amiga na Praia da Costa, em Vila Velha, às 12h30 desta quinta-feira (14). Ela contou que estava em uma Hilux branca e chegou sozinha ao estabelecimento localizado na rua Dr. Jairo de Matos Pereira. Cerca de 50 minutos depois, ela e a amiga foram embora. A atual missTainá Castro, 24 anos, foi vítima de um sequestro-relâmpago após sair de um restaurante com uma amiga na, em, às 12h30 desta quinta-feira (14). Ela contou que estava em uma Hilux branca e chegou sozinha ao estabelecimento localizado na rua Dr. Jairo de Matos Pereira. Cerca de 50 minutos depois, ela e a amiga foram embora.

“Percebi que a rua estava um pouco deserta e entrei no carro de forma rápida. Só que antes mesmo de eu fechar a porta, o bandido já entrou no banco do carona e colocou a arma no meu rosto” relembrou.

Your browser does not support the audio element. Miss Espírito Santo é feita refém durante assalto na Praia da Costa

Crédito: Isaac Ribeiro

Com a arma apontada em direção à Tainá, o criminoso ordenou que ela não gritasse e que passasse para o banco de trás. A todo o momento, ele dizia que o objetivo era roubar o veículo.

"Eu fiquei pedindo: ‘não faz nada comigo, por favor! Leva o carro, leva tudo o que quiser. Ele também mandou eu entregar tudo de valor que eu tivesse. Entreguei meu celular. Eu não tinha dinheiro vivo ali”, afirmou a jovem.

Cerca de 700 metros depois de ter sido rendida, o bandido libertou a miss. Ela encontrou um policial militar na região e denunciou que havia sofrido um assalto. “Muito assustada, eu corri para o Juizado e pedi ajuda um policial. Ele prontamente entrou no carro, mas acabou não encontrando o bandido. Avisei minha família, registrei o boletim de ocorrência e voltei para casa.”

PRISÃO

Quatro horas após o crime, o assaltante foi flagrado com o carro roubado no bairro Boa Vista, no mesmo município. Agentes da Guarda Municipal que realizavam patrulhamento de rotina na região avistaram o veículo.

“A gente não sabia que o carro era roubado. Quando o suspeito nos viu, ele aumentou a velocidade. Consultamos a central e fomos informados que o veículo tinha restrição de roubo”, explicou o agente Otávio Costa Neto.

Os agentes estavam em duas motocicletas. Toda a ação foi filmada pelo agente Otávio Costa Neto, que possui uma câmera portátil acoplada ao uniforme. “O suspeito avançou sinais vermelhos, invadiu a contramão e bateu em pelo menos seis carros que estavam parados nos sinais de trânsito”, disse.

Na tentativa de impedir a fuga, um dos agentes efetuou quatro disparos contra os pneus da Hilux. O veículo ficou danificado. O proprietário do carro, o empresário Thiago Caetano, 34 anos, informou que não tinha seguro. Quando passava por Itapoã, o bandido invadiu a contramão outra vez e bateu em uma radiopatrulha da Guarda.. O veículo ficou danificado. O proprietário do carro, o empresário Thiago Caetano, 34 anos, informou que não tinha seguro.

“Na avenida Saturnino Rangel Mauro, meu parceiro efetuou quatro disparos num dos pneus. O suspeito parou o carro e foi preso”, disse. Segundo a Guarda Municipal, durante fuga, o suspeito sofreu lesões e foi levado para o Hospital Antônio Bezerra Faria em uma radiopatrulha dos agentes municipais.

Em seguida, o veículo e criminoso foram levados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.