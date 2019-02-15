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Miss Espírito Santo é feita refém durante assalto na Praia da Costa

Tainá Castro contou que foi abordada pelo criminoso após sair de um restaurante com uma amiga

Publicado em 

14 fev 2019 às 23:39

Publicado em 14 de Fevereiro de 2019 às 23:39

Tainá Castro, 24 anos, foi vítima de um sequestro-relâmpago Crédito: Isaac Ribeiro
A atual miss Espírito Santo Tainá Castro, 24 anos, foi vítima de um sequestro-relâmpago após sair de um restaurante com uma amiga na Praia da Costa, em Vila Velha, às 12h30 desta quinta-feira (14). Ela contou que estava em uma Hilux branca e chegou sozinha ao estabelecimento localizado na rua Dr. Jairo de Matos Pereira. Cerca de 50 minutos depois, ela e a amiga foram embora.
“Percebi que a rua estava um pouco deserta e entrei no carro de forma rápida. Só que antes mesmo de eu fechar a porta, o bandido já entrou no banco do carona e colocou a arma no meu rosto” relembrou.
Miss Espírito Santo é feita refém durante assalto na Praia da Costa
Crédito: Isaac Ribeiro
Com a arma apontada em direção à Tainá, o criminoso ordenou que ela não gritasse e que passasse para o banco de trás. A todo o momento, ele dizia que o objetivo era roubar o veículo.
"Eu fiquei pedindo: ‘não faz nada comigo, por favor! Leva o carro, leva tudo o que quiser. Ele também mandou eu entregar tudo de valor que eu tivesse. Entreguei meu celular. Eu não tinha dinheiro vivo ali”, afirmou a jovem.
Cerca de 700 metros depois de ter sido rendida, o bandido libertou a miss. Ela encontrou um policial militar na região e denunciou que havia sofrido um assalto.  “Muito assustada, eu corri para o Juizado e pedi ajuda um policial. Ele prontamente entrou no carro, mas acabou não encontrando o bandido. Avisei minha família, registrei o boletim de ocorrência e voltei para casa.”
PRISÃO
Quatro horas após o crime, o assaltante foi flagrado com o carro roubado no bairro Boa Vista, no mesmo município. Agentes da Guarda Municipal que realizavam patrulhamento de rotina na região avistaram o veículo.
“A gente não sabia que o carro era roubado. Quando o suspeito nos viu, ele aumentou a velocidade. Consultamos a central e fomos informados que o veículo tinha restrição de roubo”, explicou o agente Otávio Costa Neto.
Os agentes estavam em duas motocicletas. Toda a ação foi filmada pelo agente Otávio Costa Neto, que possui uma câmera portátil acoplada ao uniforme. “O suspeito avançou sinais vermelhos, invadiu a contramão e bateu em pelo menos seis carros que estavam parados nos sinais de trânsito”, disse.
Quando passava por Itapoã, o bandido invadiu a contramão outra vez e bateu em uma radiopatrulha da Guarda. Na tentativa de impedir a fuga, um dos agentes efetuou quatro disparos contra os pneus da Hilux. O veículo ficou danificado. O proprietário do carro, o empresário Thiago Caetano, 34 anos, informou que não tinha seguro.
 “Na avenida Saturnino Rangel Mauro, meu parceiro efetuou quatro disparos num dos pneus. O suspeito parou o carro e foi preso”, disse. Segundo a Guarda Municipal, durante fuga, o suspeito sofreu lesões e foi levado para o Hospital Antônio Bezerra Faria em uma radiopatrulha dos agentes municipais.
Em seguida, o veículo e criminoso foram levados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.
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