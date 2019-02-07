Mesmo algemado, detido consegue fugir da polícia em Vitória

Um jovem de 21 anos fugiu após ter sido algemado em um dos braços pela polícia, em Itararé , na noite desta quarta-feira (06). A fuga aconteceu durante uma operação contra o tráfico de drogas realizado pela Polícia Militar.

Segundo informações da PM, os policiais abordaram três indivíduos. Com eles foram encontrados quatro buchas de maconha, 12 pinos de cocaína e R$ 830. Quando o policial colocava algema em um dos suspeitos de 21 anos ele correu e fugiu em direção ao bairro.

“Um dos acusados no momento da abordagem da polícia ele conseguiu se desvencilhar do policial e saiu em fuga. Nesse momento tivemos uma reação meio que complicada porque a população estava na praça e nossos passos tem que ser muito bem calculado para não afetar a vida de terceiros”, disse o subtenente Willian Will, comandante do 1º Batalhão de Vitória.

Os outros dois suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a 1ª Delegacia Regional de Vitória. Segundo a Polícia Militar o suspeito que fugiu possui mandado de prisão em aberto por homicídio. Já os outros dois detidos, de acordo com a PM, têm passagem por tráfico de drogas.