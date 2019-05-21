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Polícia Federal

Menor de idade é detido com mala cheia de crack no Aeroporto de Vitória

Segundo a Polícia Federal, o passageiro veio de Porto Velho (RO), na madrugada

Publicado em 

21 mai 2019 às 17:14

Publicado em 21 de Maio de 2019 às 17:14

Mala com 7 kg de crack foi apreendida no Aeroporto de Vitória Crédito: Divulgação/PF
Um passageiro, de 17 anos, foi detido pela Polícia Federal transportando uma mala com 7,2 kg de crack no Aeroporto de Vitória. A apreensão da droga aconteceu na manhã desta terça-feira (21), por volta das 8h40.
> Estudante é preso no ES ao receber droga 'Michael Douglas' pelos Correios
Segundo a Polícia Federal, o passageiro veio de Porto Velho (RO), na madrugada. O titular da Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), Wellington Lugão, explicou à reportagem que durante uma abordagem de rotina da PF no aeroporto, a polícia decidiu vistoriar a mala.
“A mala estava passando pela esteira quando dois policiais decidiram pegar. Eles identificaram o adolescente pela etiqueta que fica na bagagem. Eles seguiram com o menor para uma sala reservada e perguntaram o que tinha na mala, assim que o garoto foi tirando as roupas, a droga foi encontrada no fundo da mala enrolada por fitas adesivas”, disse. De acordo com Lugão, a droga encontrada estava avaliada em R$ 126 mil.
VÍDEO
À polícia, o adolescente contou que um boliviano procurou ele em Rondônia e ofereceu R$ 1 mil para trazer a droga ao Espírito Santo. Ele ainda disse que ficaria hospedado em um hotel no Estado e que uma pessoa entraria em contato para pegar os entorpecentes. “Para nós ele disse que não conhece a pessoa que pegaria a droga, e o dinheiro seria entregue depois que a droga estivesse com a pessoa”, contou.
O delegado disse ainda que suspeita de que a pessoa que receberia o entorpecente estivesse no aeroporto. “Acreditamos que o homem estivesse lá, isso porque o menor não tem parentes no Estado e nós não tínhamos avisado sobre a apreensão dele, mesmo assim, instantes depois de ser apreendido apareceu um advogado aqui para acompanhá-lo”.
Ainda de acordo com o delegado, o adolescente já possui passagem por porte ilegal de arma de fogo. O delegado destacou ainda que o adolescente passou por Brasília antes de chegar ao Espírito Santo.
“Isso pode agravar a situação dele por estar em transporte coletivo, no caso a aeronave e também por ser interestadual já que veio de outro estado”, contou.
O adolescente foi conduzido para a Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle) da Polícia Civil, em Vitória. Ele será ouvido amanhã e encaminhado para uma unidade de internação provisória, em Cariacica.
> Parte de gangue que comanda o tráfico de drogas em Vila Velha é presa

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