Menino que perdeu família em acidente no ES tem morte cerebral

O menino Gabriel Martins Rodrigues, 11 anos, teve morte cerebral atestada, segundo a família. A criança é uma das vítimas do acidente na BR 101, na Serra, no qual também morreram o pai, a mãe e o irmãozinho, no dia 10 de junho, após o carro onde estava a família ser atingido por uma carreta carregada com uma pedra de granito. Mesmo em meio à dor da perda de Gabriel, os familiares decidiram doar os órgãos do menino.
No acidente morreram Ozineto Rodrigues, a esposa dele Danielli Martins e o bebê do casal, Lucca Rodrigues. O motorista da carreta, Rodrigo Girardi, está preso. Já o dono da carreta, Emmanuel Bersacola de Assis, continua foragido.
Gabriel estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Infantil desde o dia do acidente. Após serem informados pelos médicos de que o menino teve morte cerebral, foi unânime a decisão entre os familiares em doar os órgãos de Gabriel.
"Resolvemos esperar para que pudéssemos ter certeza. Estamos esperando a chegada de equipes para retirada dos órgãos, mas a decisão já está tomada. A partir do momento que os médicos informaram sobre a morte encefálica, fizemos uma reflexão e decidimos doar. Foi uma vontade de todos nós. Sabemos que é parte do Gabriel que vive, dando vida para outras pessoas, isso dá um pouco de alegria pra gente no meio de tantas perdas", afirmou Rafael Martins, primo de Danielli.
ACIDENTE
A batida aconteceu na BR 101, em Chapada Grande, na Serra, no dia 10 de junho. A família, que morava em Viana, retornava de uma viagem para o Nordeste. Ozineto Francisco Rodrigues, de 38 anos, a esposa, Daniele Martins, de 34, e um dos filhos do casal Lucca Martins Rodrigues, morreram na hora. O outro filho, Gabriel, de 11 anos, foi socorrido com vida para o hospital.
PRISÃO
De acordo com a PRF e a Polícia Civil, foram constatadas irregularidades na documentação da carreta e do motorista. A PRF também disse que a dinâmica do acidente mostra que a carreta estava em alta velocidade. O motorista Rodrigo Girardi Supeleto fez o teste do bafômetro, que não indicou presença de álcool no sangue.
Rodrigo foi preso na última quarta-feira (12) e está sendo investigado por triplo homicídio qualificado com dolo eventual. Ele se apresentou na Delegacia de Delitos de Trânsito, em Vitória. De lá, ele foi levado para o Centro de Triagem de Viana.
O delegado responsável pelo caso, Maurício Gonçalves da Rocha, explicou que Rodrigo foi preso porque assumiu o risco ao dirigir sob o efeito de "rebite". “Ele está sendo investigado por triplo homicídio doloso, ele assumiu o risco de provocar esse acidente. Ele estava sob efeito de entorpecente, há informações preliminares de que estava acima do limite permitido de velocidade para a via, fugiu do acidente, não foi localizado no endereço comercial nem residencial", pontuou o delegado.
Ainda de acordo com o delegado, o que comprovou o uso de substância entorpecente foi um termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES). A defesa de Rodrigo nega as acusações. Para o advogado, Hocilon Rios, houve falha mecânica.
O dono da carreta, Emmanuel Bersacola de Assis Costa, está sendo procurado pela polícia e é considerado foragido. Ele é considerado pela polícia co-autor de triplo homicídio doloso e uma tentativa de homicídio doloso.