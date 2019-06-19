Menino que perdeu família em acidente no ES tem morte cerebral

Família morta em acidente voltava de férias no Nordeste Crédito: Redes Sociais | Reprodução

No acidente morreram Ozineto Rodrigues, a esposa dele Danielli Martins e o bebê do casal, Lucca Rodrigues. O motorista da carreta, Rodrigo Girardi, está preso. Já o dono da carreta, Emmanuel Bersacola de Assis, continua foragido.

Gabriel estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Infantil desde o dia do acidente. Após serem informados pelos médicos de que o menino teve morte cerebral, foi unânime a decisão entre os familiares em doar os órgãos de Gabriel.

Família morta em acidente voltava de viagem de férias Crédito: Reprodução/Redes Sociais

"Resolvemos esperar para que pudéssemos ter certeza. Estamos esperando a chegada de equipes para retirada dos órgãos, mas a decisão já está tomada. A partir do momento que os médicos informaram sobre a morte encefálica, fizemos uma reflexão e decidimos doar. Foi uma vontade de todos nós. Sabemos que é parte do Gabriel que vive, dando vida para outras pessoas, isso dá um pouco de alegria pra gente no meio de tantas perdas", afirmou Rafael Martins, primo de Danielli.

ACIDENTE

Bloco de granito que estava em caminhão envolvido em acidente na Serra Crédito: Iara Diniz

A batida aconteceu na BR 101, em Chapada Grande, na Serra, no dia 10 de junho. A família, que morava em Viana, retornava de uma viagem para o Nordeste . Ozineto Francisco Rodrigues, de 38 anos, a esposa, Daniele Martins, de 34, e um dos filhos do casal Lucca Martins Rodrigues, morreram na hora. O outro filho, Gabriel, de 11 anos, foi socorrido com vida para o hospital.

PRISÃO

Rodrigo Girardi foi preso após prestar depoimento Crédito: Ricardo Medeiros

De acordo com a PRF e a Polícia Civil, foram constatadas irregularidades na documentação da carreta e do motorista. A PRF também disse que a dinâmica do acidente mostra que a carreta estava em alta velocidade. O motorista Rodrigo Girardi Supeleto fez o teste do bafômetro, que não indicou presença de álcool no sangue.

Rodrigo foi preso na última quarta-feira (12) e está sendo investigado por triplo homicídio qualificado com dolo eventual. Ele se apresentou na Delegacia de Delitos de Trânsito, em Vitória. De lá, ele foi levado para o Centro de Triagem de Viana.

O delegado responsável pelo caso, Maurício Gonçalves da Rocha, explicou que Rodrigo foi preso porque assumiu o risco ao dirigir sob o efeito de "rebite" . “Ele está sendo investigado por triplo homicídio doloso, ele assumiu o risco de provocar esse acidente. Ele estava sob efeito de entorpecente, há informações preliminares de que estava acima do limite permitido de velocidade para a via, fugiu do acidente, não foi localizado no endereço comercial nem residencial", pontuou o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, o que comprovou o uso de substância entorpecente foi um termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES). A defesa de Rodrigo nega as acusações. Para o advogado, Hocilon Rios, houve falha mecânica.

O dono da carreta, Emmanuel Bersacola de Assis Costa , está sendo procurado pela polícia e é considerado foragido. Ele é considerado pela polícia co-autor de triplo homicídio doloso e uma tentativa de homicídio doloso.