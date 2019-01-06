Menino morre afogado após entrar em rio de Boa Esperança

Um menino de 12 anos morreu afogado no Rio Norte, interior de Boa Esperança. O caso ocorreu por volta das 13 horas de sábado (5), mas o corpo do garoto só foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros de Nova Venécia neste domingo (6), por volta das 10 horas.
De acordo com a corporação, o corpo estava em um local de difícil acesso e foi recolhido por uma equipe de mergulhadores.
A família é de Sobradinho, distrito de Boa Esperança, mas tinha se mudado para Pavão, em Minas Gerais, há um ano. O Iran e a irmã passavam férias no Estado com o restante da família. A mãe dos dois veio de Minas para buscá-los e resolveu ir com eles à cachoeira.
Segundo uma parente da família, que preferiu não se identificar, Iran Gil de Souza estava na cachoeira com a mãe e três tios, por volta das 13 horas. Ao entrar na água com um dos tios, o garoto tentou subir nas costas dele. No entanto, ele se desequilibrou, caiu na água e foi arrastado pela correnteza.
“Ele (o tio) tentou salvar o sobrinho, mas estava quase se afogando e não conseguiu. A mãe está desolada, ainda não está acreditando no que aconteceu. O Iran era uma pessoa alegre, satisfeita, brincalhona e gostava de conversar com todos, tem pouco tempo que conheceu o pai e estava feliz por isso”, lamenta.
O horário do enterro ainda não foi divulgado.