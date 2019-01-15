Menino de 10 anos é abandonado em avenida pelo pai no Norte do ES

Avenida Dom José Dalvit, em São Mateus Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Um menino de 10 anos foi abandonado pelo próprio pai em uma avenida do bairro Santo Antônio, em São Mateus , região Norte do Estado, na manhã de segunda-feira (14). Sozinha e assustada, a criança foi resgatada pela Polícia Militar e pelo Conselho Tutelar na manhã desta terça-feira (15), antes de 6 horas.

De acordo com a PM, os policiais se deslocaram até a Avenida Dom José Dalvit logo cedo para atenderem uma ocorrência de abandono de incapaz. No local, encontraram o menino sozinho. Ele contou que foi deixado pelo pai no dia anterior. O homem chegou com o filho de moto no local e apenas teria dito: “Vai, desça da moto”. Em seguida, ele foi embora e abandonou a criança.

A vítima também revelou aos militares que é constantemente agredida pelo pai. A PM acionou o Conselho Tutelar de São Mateus, que abrigou a criança. Procurada, uma conselheira explicou que informações sobre o menino não podem ser passadas porque são sigilosas.

Já a Polícia Civil afirmou que o pai da criança não foi localizado até o momento. “Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para a identificação do suspeito podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos”, destacou a nota da PC.