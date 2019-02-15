Menina de 13 anos leva tiro no pé de bala perdida em Vila Velha Crédito: Fabrício Christ/ TV Gazeta

Uma menina de 13 anos ficou ferida no pé após ser vítima de bala perdida em Vila Velha, no Espírito Santo, por volta das 19h desta quinta-feira (14). A vítima passava por uma rua do bairro João Goulart, na região da Grande Terra Vermelha, quando foi atingida.

A menina estava caminhando pela calçada no momento em que dois homens discutiam do outro lado da rua. Um deles estava armado e atirou. O tiro atingiu o pé da menina. Os dois suspeitos fugiram.

A avenida estava movimentada no momento do crime. A menina foi socorrida por policiais militares e levada para o Hospital Infantil de Vitória. O tiro quebrou os ossos do pé e a menina vai ter que passar por cirurgia.

Esse é o terceiro caso de criança vítima de bala perdida em uma semana na Grande Vitória. Os outros dois aconteceram na segunda-feira (11). Uma adolescente de 12 anos estava com a irmã em um mirante entre o Morro do Romão e o Forte São João, quando foi baleada na barriga.