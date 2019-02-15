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Violência

Menina de 13 anos leva tiro no pé de bala perdida em Vila Velha

A menina estava caminhando pela calçada no momento em que dois homens discutiam do outro lado da rua; um deles estava armado, atirou e atingiu o pé dela

Publicado em 

15 fev 2019 às 20:15

Publicado em 15 de Fevereiro de 2019 às 20:15

Menina de 13 anos leva tiro no pé de bala perdida em Vila Velha Crédito: Fabrício Christ/ TV Gazeta
Uma menina de 13 anos ficou ferida no pé após ser vítima de bala perdida em Vila Velha, no Espírito Santo, por volta das 19h desta quinta-feira (14). A vítima passava por uma rua do bairro João Goulart, na região da Grande Terra Vermelha, quando foi atingida.
A menina estava caminhando pela calçada no momento em que dois homens discutiam do outro lado da rua. Um deles estava armado e atirou. O tiro atingiu o pé da menina. Os dois suspeitos fugiram.
A avenida estava movimentada no momento do crime. A menina foi socorrida por policiais militares e levada para o Hospital Infantil de Vitória. O tiro quebrou os ossos do pé e a menina vai ter que passar por cirurgia.
Esse é o terceiro caso de criança vítima de bala perdida em uma semana na Grande Vitória. Os outros dois aconteceram na segunda-feira (11). Uma adolescente de 12 anos estava com a irmã em um mirante entre o Morro do Romão e o Forte São João, quando foi baleada na barriga.
Já o outro caso aconteceu no bairro Santo Antônio, em Vitória. Uma menina de três anos foi baleada quando tomava café na varanda de casa, durante um tiroteio entre criminosos na guerra pelo tráfico.

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