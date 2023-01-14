Menina de 12 anos que desapareceu em Jaguaré foi sequestrada pelo tio

Uma menina de 12 anos, que estava desaparecida desde a manhã de sexta-feira (13), foi encontrada por familiares, neste sábado (14), andando sozinha e desorientada em uma estrada na zona rural de Jaguaré , Região Norte do Estado. De acordo com as investigações da Delegacia de Polícia do município, a menina foi sequestrada pelo tio, de 45 anos, que desapareceu ao mesmo tempo em que a sobrinha — ele foi preso na tarde deste sábado. Para preservar a vítima, que é uma adolescente, os nomes dela e do tio não estão sendo divulgados.

Durante todo sábado, equipes policiais estiveram em busca do homem. Nesse meio tempo, a menina de 12 anos foi encaminhada a um hospital para passar por atendimento médico. Por volta de 18h15, a Polícia Civil confirmou à reportagem a informação de que o suspeito havia sido preso. Ele foi localizado pela Policia Militar na zona rural do município e encaminhado à Delegacia de Polícia de Jaguaré.

“Ele confessou o crime, mas mais detalhes sobre o caso não serão divulgados a fim de preservar a vítima”, conta a titular da Delegacia de Polícia de Jaguaré, delegada Gabriella Zaché.

O suspeito foi autuado em flagrante e encaminhado ao Presídio de São Mateus.

Relembre o caso

Polícia Civil divulgou, na tarde de sexta-feira, que estava em busca de informações sobre o paradeiro de um homem de 45 anos e da sobrinha dele, uma menina de 12 anos, que desapareceram no mesmo dia em Jaguaré . A menina estava sozinha em casa quando sumiu. O tio dela, que mora na residência ao lado, desapareceu ao mesmo tempo.

Ainda segundo a corporação, a menina aguardava um móvel que seria entregue na residência, mas, quando o entregador chegou ao local, às 11 horas de sexta-feira, não tinha ninguém na casa e a porta estava aberta.